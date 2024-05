Roland Garros, Sinner elimina i dubbi: eliminato Eubanks, ora Gasquet

J. Sinner [2] b. C. Eubanks 6-3 6-3 6-4

Dopo la pausa di 3 settimane per l’infortunio all’anca, Sinner torna a giocare proprio al Roland Garros. Al primo turno sconfigge in 2 ore e 12 minuti lo statunitense N. 46 ATP Eubanks con il punteggio di 6-3; 6-3; 6-4. Jannik ancora un po’ arrugginito ha concesso qualcosa in questa prima partita, ma è del tutto normale per cercare di tornare alla sua forma migliore.

La prima di servizio è stata al 61% con il 78% di punti vinti, sul servizio dovrà aumentare un po’ di più la resa nelle prossime partite ma come inizio ci può stare. Inoltre ha salvato 9 palle break su 10 concesse e vincendone 5 in tutto il match. In totale ha vinto 18 game su 28 contro i 10 vinti dall’avversario.

Nella partita ha già fatto vedere qualche punto veramente in stile Sinner che solo lui e pochi altri al mondo possono fare. I dubbi sull’anca si può dire che siano stati scongiurati visto che non ha mai riscontrato nessun tipo di problema o fastidio. Sulla condizione atletica chiaramente deve giocare il più possibile al momento però siamo sulla buona strada. Ricordiamo che qui in Francia, Jannik difende solo 45 punti vista l’uscita nel secondo turno dell’anno scorso, contro invece i 2000 di Nole, vincitore del torneo nel 2023. La corsa al N.1 del Mondo è sempre più vicina per il ragazzo altoatesino. Al secondo turno adesso se la vedrà con Gasquet, uno degli idoli di casa.

