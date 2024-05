Roland Garros, day-5: risultati del tabellone di singolare femminile

M. Bouzkova b. [LL] J. Fett 6-2 6-2

A. Potapova b. V. Golubic 6-2 6-3

Wang Xin. b. V. Tomova 7-5 6-7(4) 6-1

[Q] O. Danilovic b. [11] D. Collins 6-7(3) 7-5 6-4

D. Vekic b. [18] M. Kostyuk 7-5 6-4

[WC] C. Paquet b. [32] K. Siniakova 3-6 7-6(2) 7-6(6)

[5] M. Vondrousova b. [Q] K. Volynets 0-6 6-1 6-4

[30] D. Yastremska b. Wang Y. 6-2 6-0

[17] L. Samsonova b. [PR] A. Anisimova 6-2 6-1

E. Cocciaretto b. C. Bucsa 6-1 6-4

C. Tauson b. [9] A. Ostapenko 7-6(4) 4-6 6-3

[31] L. Fernandez b. Wang Xiy. 6-3 6-4

[7] Zheng Q. b. T. Korpatsch 6-2 6-2

E. Avanesyan b. A. Blinkova 6-3 6-0

[PR] B. Andreescu b. [23] A. Kalinskaya 1-6 7-5 6-3

[12] J. Paolini b. [LL] H. Baptiste 6-4 7-6(6)

[15] E. Svitolina b. D. Parry 6-3 7-6(3)

A. Bogdan b. [20] A. Pavlyuchenkova 6-4 6-4

[25] E. Mertens b. P. Martic 6-3 6-4

[4] E. Rybakina b. A. Rus 6-3 6-4

V. Gracheva b. B. Pera 6-1 6-3

I. C. Begu b. [27] L. Noskova 6-4 6-2

[19] V. Azarenka vs M. Andreeva

P. Stearns b. [10] D. Kasatkina 7-5 6-2

[14] M. Keys b. M. Sherif 6-0 7-6(4)

[22] E. Navarro b. [Q] S. Errani 6-2 7-5

P. Badosa b. Y. Putintseva 4-6 6-1 7-5

[2] A. Sabalenka b. [Q] M. Uchijima 6-2 6-2

Dalla stessa categoria