Roland Garros, day 5, il risultati del singolare maschile

Secondo turno

[1] N. Djokovic b. R. Carballes Baena 6-4 6-1 6-2

G. Monfils vs [30] L. Musetti

[23] F. Cerundolo vs [Q] F. Misolic

F. Fognini vs [14] T. Paul

[12] T. Fritz vs D. Lajovic

T. Kokkinakis vs [Q] G. Zeppieri

[28] T.M. Etcheverry vs A. Rinderknech

A. Davidovich Fokina vs [7] C. Ruud

[4] A. Zverev b. D. Goffin 7-6(4) 6-2 6-2

[26] T. Griekspoor b. L. Darderi 7-6(2) 6-3 6-3

[18] K. Khachanov vs J. Kovalik

F. Cobolli vs [13] H. Rune

[11] A. de Minaur vs J. Munar

J-L. Struff vs [19] A. Bublik

[31] M. Navone vs T. Machac

[5] D. Medvedev b. M. Kecmanovic 6-1 5-0 rit.

M. Arnaldi b. [WC] A. Muller 6-4 6-1 6-3

Z. Zhang b. L. Sonego 7-5 3-6 6-1 6-

[15] B. Shelton vs [PR] K. Nishikori

[21] F. Auger-Aliassime b. [Q] H. Squire 6-4 4-6 6-3 6-2

[27] S. Korda b. S. Kwon 6-4 6-4 1-6 6-3

[8] H. Hurkacz b. B. Nakashima 7-6(2) 6-1 6-3 7-6(5)

D. Shapovalov b. [25] F. Tiafoe 6-7(4) 6-4 6-2 6-4

Z. Bergs b. M. Marterer 3-6 6-3 6-1 6-3

[10] G. Dimitrov b. F. Marozsan 6-0 6-3 6-4

C. Moutet vs A. Shevchenko

S. Ofner b. [20] S. Baez 3-6 3-6 6-4 7-5 7-6(5)

