Roland Garros, day 4, i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[6] A. Rublev b. P. Martinez 6-3 6-4 6-3

[WC] A. Muller vs M. Arnaldi 3-5 rinv.

L. Sonego vs Z. Zhang 3-4 rinv.

[9] S. Tsisipas b. D. Altmaier 6-3 6-2 6-7(2) 6-4

[15] B. Shelton vs [PR] K. Nishikori 5-5 rinv.

[Q] H. Squire vs [21] F. Auger-Aliassime rinv.

[27] S. Korda vs S. Kwon 5-4 rinv.

[3] C. Alcaraz b. [Q] J. De Jong 6-3 6-4 2-6 6-2

[8] H. Hurkacz vs B. Nakashima 5-6 rinv.

D. Shapovalov vs [25] F. Tiafoe rinv.

Z. Bergs vs M. Marterer rinv.

F. Marozsan vs [10] G. Dimitrov rinv.

C. Moutet vs A. Shevchenko rinv.

S. Ofner vs [20] S. Baez rinv.

P. Kotov vs S. Wawrinka

[2] J. Sinner b. [WC] R. Gasquet 6-4 6-2 6-4

