Roland Garros, day-2: risultati del tabellone di singolare femminile

[1] I. Swiatek b. [Q] L. Jeanjean 6-1 6-2

A. Potapova b. K. Rakhimova 6-2 6-3

V. Tomova b. [16] E. Alexandrova 6-3 7-6(4)

[11] D. Collins b. C. Dolehide 6-3 6-4

[5] M. Vondrousova b. R. Masarova 6-1 6-3

[3] C. Gauff b. [Q] J. Avdeeva 6-1 6-1

[17] L. Samsonova b. M. Linette 6-1 6-1

C. Bucsa b. [Q] Y. Starodubtseva 6-4 6-1

E. Cocciaretto vs [13] B. Haddad Maia

[31] L. Fernandez b. [WC] J. Ponchet 6-2 6-0

C. Osorio b. A. Kalinina 3-6 7-6(2) 4-1 ritiro

[8] O. Jabeur b. [WC] S. Vickery 6-3 6-2

[23] A. Kalinskaya b. C. Burel 7-6(4) 7-5

[PR] B. Andreescu b. S. Sorribes Tormo 7-5 6-1

[LL] H. Baptiste b. K. Day 4-6 6-2 6-2

[12] J. Paolini b. D. Saville 6-3 6-4

[15] E. Svitolina b. K. Pliskova 3-6 6-4 6-2

D. Parry b. [WC] F. Ferro 3-6 6-3 6-3

[WC] E. Jaquemont vs A. Bogdan

[20] A. Pavlyuchenkova b. [LL] P. Udvardy 6-3 6-4

V. Gracheva b. [7] M. Sakkari 3-6 6-4 6-2

B. Pera vs N. Hibino

H. Dart vs [27] L. Noskova

I. C. Begu b. [Q] J. Riera 6-2 6-2

