Roland Garros: Cocciaretto torna al terzo turno, sfiderà Samsonova

Ottime notizie per Elisabetta Cocciaretto, che ha potuto difendere i punti ottenuti un anno fa al Roland Garros grazie al raggiungimento del terzo turno. La marchigiana, splendida protagonista all’esordio con la vittoria ai danni della numero 13 del seeding Beatriz Haddad Maia, si è ripetuta oggi con una più che convincente prestazione contro Cristina Bucsa.

La spagnola, di origini moldave, è stata sconfitta 6-1 6-4, punteggio maturato grazie a un primo set strepitoso e a un secondo vinto in lotta, in una partita durata un’ora e 15 minuti. La partenza a razzo l’ha condotta fino al 5-0 ed è stato il preludio alla chiusura nel settimo game, mentre nel secondo l’importante recupero da 15-40 nel primo turno di battuta ha impedito all’avversaria di scappare nel punteggio. Il break decisivo è arrivato al termine del game più lungo del match intero, sul 2-2, e di fatto è bastato così. Cocciaretto è stata molto attenta sul 4-3 a cancellare una prima chance di controbreak e poi sul 5-4 è riuscita a non farsi condizionare dai primi tre match point mancati per risalire dal vantaggio per l’avversaria e completare la sua giornata.

Il terzo turno sarà già domani, contro Liudmila Samsonova. L’italo russa si è imposta qualche ora prima per 6-2 6-1 contro Amanda Anisimova, semifinalista su questi campi nel 2019.

