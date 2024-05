Roland Garros, impresa Arnaldi! Scherzato Rublev in 3 set, è agli ottavi

Che impresa, per Matteo Arnaldi! L’azzurro prende gli ottavi di finale del Roland Garros e lo fa scherzando, letteralmente, Andrey Rublev, che impazzisce nel secondo set, contro un giocatore che non solo resta sempre in partita, ma che è diventato uno in grado di battere tutti.

Arnaldi eguaglia il suo miglior risultato in uno Slam, dopo gli ottavi a New York dello scorso anno e l’impressione è che i limiti siano pochi per migliorare lo score. Finisce 7-6 (6) 6-2 6-4 in 2 ore e 35 minuti per Matteo, che si regala una giornata speciale.

