Errani continua l’ottimo momento: secondo turno al Roland Garros

Sara Errani continua a racimolare successi e soddisfazioni. Anche a 37 anni, la romagnola ha passato il primo turno del Roland Garros portando a quattro le vittorie consecutive sulla terra parigina, dopo essere passata dalle qualificazioni.

Nel tabellone cadetto aveva lo scomodo ruolo di testa di serie numero 1, e dopo aver passato lo scoglio senza perdere set si è ripetuta oggi in un primo turno abbastanza fortunato, perché al momento del sorteggio poteva capitare in slot quasi impossibili come quelli contro Iga Swiatek, numero 1 del seeding, o Coco Gauff, numero 3, e invece è finita opposta ad Anna Karolina Schmiedlova. La slovacca, numero 54 del mondo, è giocatrice di tutto rispetto, che ha colto i suoi migliori risultati sulla terra battuta e che solo 12 mesi fa raggiungeva gli ottavi di finale proprio a Parigi, ma contro cui Errani sapeva di poter avere chance per l’intelligenza tattica e la ritrovata sintonia e positività di questi mesi.

Di fatto, non deve sorprendere particolarmente il 6-3 6-2 che la numero 94 del mondo ha infierito all’avversaria, per un successo che la proietta al secondo turno contro la numero 22 del seeding Emma Navarro, altra sfida non chiusa sulla carta malgrado il livello salga abbastanza visto il trend molto positivo nel rendimento della statunitense nell’ultimo anno e mezzo, a cui però manca anche quell’esperienza che una come Errani può vantare sulla terra battuta.

