Grande Italia a Melbourne, avanti Zeppieri, ora Sonego

Grande Italia a Melbourne. Al secondo turno va anche Giulio Zeppieri. Il 22enne romano n.133 in Atp ha superato in 6-3 3-6 6-3 7-6(7/3) il 33enne serbo Dusan Lajovic (n.51) e ora dovrà affrontare il n.22 al mondo, il 28enne britannico Cameron Norrie.

Nelle prossime ore in campo a Melbourne per il primo turno Lorenzo Sonego

