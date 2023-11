Swiatek rende omaggio a Matthew Perry In conferenza stampa Iga Switek parla di Matthew Perry, rendendogli omaggio ed esprimendo la sua vicinanza a famiglia e amici.

Dopo la sua vittoria su Coco Gauff, in conferenza stampa Iga Swiatek rende omaggio a Matthew Perry, recentemente scomparso all’età di 54 anni, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia e agli amici.

Ricordiamo la sorpresa di Iga la sera del suo trionfo agli US Open 2022, quando Perry era presente sugli spalti, anche se in quella occasione non era riuscita ad incontrarlo di persona.

La polacca era una fan Friends e ha confessato come lo show le abbia tenuto compagnia durante l’adolescenza. Recentemente aveva anche letto la biografia dell’attore, arrivando ad empatizzare con lui e le difficoltà affrontate nel corso della sua vita.

