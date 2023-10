Le congratulazioni di Panatta a Sinner: “Anche questa è fatta!” (Video)

Arrivano via social le congratulazioni di Adriano Panatta a Jannik Sinner. L’altoatesino ha eguagliato il romano, raggiungendo il n.4 in classifica mondiale, cosa che era riuscita in Italia solo al vincitore del Roland Garros 1976.

E anche questa è fatta,meno male😅😅😅 pic.twitter.com/wGh2ZOudvS — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) October 3, 2023

“E anche questa è fatta, meno male” scrive Panatta su Twitter a corredo di un video in cui dice queste parole: “Sinner ha battuto, anzi, ha preso proprio a pallate Alcaraz a Pechino ed è in finale. Ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale come feci io tanti anni fa per cui mi ha eguagliato. Voi non ci crederete ma io sono molto contento, sono contento per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo. E finalmente non mi chiamerete più – ha aggiunto scherzando l’ex tennista romano -, adesso quando lui mi supererà perché lo farà sicuramente, vi dico già adesso che sarò ancora più contento. Tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano”.

