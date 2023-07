Wimbledon, Berrettini-Sonego rinviata sul 2-1 ma è allarme addominali per Berry

Il primo turno tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego non ci è concluso nemmeno oggi. Si riprenderà dal 2-1 in favore del romano coi seguenti punteggi 6-7, 6-3, 7-6, 1-1 (15-15 pari). La causa è la scivolosità del campo n.12: dopo le cadute prima di Berrettini e poi di Sonego i due, d’accordo, hanno chiesto di rinviare tutto a domani. Dunque, il derby tra i due si concluderà giovedì. Berrettini alla fine del tie break si toccava gli addominali, già infortunati e punto debole, rivolgendosi verso il coach Santopadre e dicendo: “Ho come una spada nello stomaco”. Già rinviata la partita di Musetti, che nemmeno è iniziata.

