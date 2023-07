Pezzi di puzzle sul campo 18, arrestati degli attivisti: il video

Due manifestanti Just Stop Oil hanno interrotto il gioco a Wimbledon lanciando coriandoli arancioni e pezzi di puzzle sul campo 18.

L’All England Club ha dichiarato che sono stati arrestati dopo aver ostacolato la partita di Grigor Dimitrov e Sho Shimabukuro.

Protestors jump onto court 18 at #WIMBLEDON half way through Dimitrov & Shimabukuro.

Crowds cheering as they’re both removed. pic.twitter.com/GNWroRO1SY

— Molly Clayton (@mollclayton) July 5, 2023