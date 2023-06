Zverev risorge ed è in semifinale, battuto Etcheverry

Prima di tutto un grande complimento a Sasha Zverev per essere di nuovo su questo campo a lottare dopo il brutto incidente dello scorso anno. ontro Nadal che lo ha costretto a diversi mesi di stop.

L’incontro con la rivelazione del torneo Thomas Etcheverry, argentino 23 enne che fino ad ora aveva navigato nel.mondo dei tornei minori a parte negli ultimi tempi dove si era notato un netto miglioramento del ragazzo di Plata, aveva ottenuto interessanti vittorie sulla terra rossa. Niente però che facesse prevedere tale exploit a Parigi. Infatti si è capito subito che l’argentino non sarebbe stato lì a fare la comparsa, con botte da orbi sia di dritto che di rovescio.con una rapidità rara da vedersi. Zverev attento durante il.primo set brekkava al settimo gioco l’argentino e portava a casa il.primo set 6 4 non senza patemi.

Il secondo set iniziava con qualche incertezza da entrambe le.parti ma era Tommaso Martino, per dirla in lingua madre, a mettere la testa avanti e chiudere il set con un perentorio 6-3. Terzo set subito break di Etcheverry ma recuperato subito da Zverev che infilava 5 giochi di fila chiudendo 6-3.

Nel quarto i due si davamo battaglia fin dai primi game molto equilibrati facendo salire notevolmente il livello di gioco fino al 3 pari, poi come sempre il fatidico settimo gioco portava a due palle break per il tedesco che con precisione da orologio svizzero realizzava il break alla.prima.occasione, chiudendo poi il match.

Dove arriverà Sasha? Nessuno può dirlo ma una cosa è certa: il ragazzo è tornato e sinceramente si merita questa nuova chance quindi aspettiamolo di nuovo in semi sperando che si concluda in qualsiasi modo ma non in quello dello scorso anno.

