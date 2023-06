Wimbledon: Sinner e Djokovic, allenamento sul Centrale Quarantacinque minuti sul Centrale di Wimbledon, ancora deserto, per riassaggiare l’erba londinese e prepararsi al grande evento della settimana prossima. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono state le star degli allenamenti del giovedì a Church Road

