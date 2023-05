Roland Garros, ottime le azzurre: avanti Giorgi ed Errani

Ottima giornata per le tenniste italiane impegnate al Roland Garros, con vittorie all’esordio sia per Camila Giorgi sia per Sara Errani.

La marchigiana aveva la partita che richiamava forse più appeal, sul Philippe Chatrier e contro Alizé Cornet, e tutto sommato l’ha gestita molto bene imponendosi 6-3 6-4. Tra l’altro, potrebbe essere stata anche l’ultima partita della carriera della “veterana” francese, classe 1990 e che già a metà del 2021 aveva nella testa pensieri di ritiro.

Ha portato a termine il 2022 per superare il record di Slam consecutivi arrivando oggi a 65, ma già nella seconda parte della scorsa stagione diceva di rimandare l’ultimo passo, con probabilmente una buona dose di ragionevolezza, davanti al proprio pubblico al Roland Garros. Vediamo cosa succederà, ma intanto oggi la giocatrice di Nizza non ha avuto speranza contro Camila, ben centrata e sempre aggressiva. Camila al prossimo turno affronterà la vincente tra Jessica Pegula e Danielle Collins.

Molto bene anche Sara Errani, che vince la prima partita Slam dall’Australian Open 2021 e la prima a Parigi dall’edizione 2020. La romagnola si è imposta 3-6 6-4 6-2 contro una claudicante Jil Teichmann, spentasi dopo un bel primo parziale anche a causa di qualche fastidio al polpaccio sinistro e che non ha più saputo reggere i ritmi dell’azzurra e ha cominciato a sbagliare tanto, come diverse palle da metà campo nella fase centrale del set decisivo. Per Errani, adesso, Irina Camelia Begu, numero 27 del seeding, impostasi 6-2 6-4 contro Anna Bondar.

