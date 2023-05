Roland Garros, day-1: risultati del tabellone femminile

K. Muchova b. [8] M. Sakkari 7-6(5) 7-5

[PR] N. Podoroska b. [WC] J. Ponchet 6-0 6-2

S. Errani vs J. Teichmann

A. Bondar vs [27] I. C. Begu

L. Fernandez b. [21] M. Linette 3-6 6-1 6-3

[Q] C. Tauson b. A. Sasnovich 6-2 6-0

[WC] L. Jeanjean b. [WC] K. Birrell 6-4 6-7(5) 6-3

M. Sherif vs M. Brengle

[24] A. Potapova b. [Q] T. Townsend 6-2 6-1

[28] E. Mertens b. [LL] V. Hruncakova 6-1 6-4

C. Giorgi b. A. Cornet 6-3 6-4

D. Collins vs [3] J. Pegula

[Q] S. Hunter b. N. Parrizas Diaz 4-6 6-2 6-4

M. Frech b. [29] S. Zhang 6-1 6-1

[Q] I. Shymanovich b. P. Udvardy 6-7(6) 6-3 6-1

[2] A. Sabalenka b. M. Kostyuk 6-3 6-2

