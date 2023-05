Ecco il nuovo Oktennis: scusate per l’attesa, ma benvenuti….

Vi abbiamo fatto penare un po’, lo sappiamo, e ce ne scusiamo, ma dite…

Esiste una forma di felicità da poter cogliere senza intridersi di fatica, di attese, di sacrificio?

A me non risulta, ma se qualcuno la conosce, perdinci, fatemi sapere, l’argomento mi interessa. Oggi però per noi di OkTennis, felicità è un sito nuovo nuovo. Sempre colorato di rosso, sempre di facile utilizzazione, ma rimodernato, rivisto e corretto, negli spazi e soprattutto nelle proposte che via via faremo ai nostri lettori.

Meno parole, più immagini, più video. Anzi, tanti video in più. Meno cronaca, più commenti, anche attraverso i nostri Podcast. Cercheremo il perché delle cose, e sarà sempre e comunque il nostro perché. Potremo sbagliare e correggerci, ma lo faremo alla luce del sole, o meglio alla luminosità di uno schermo, quello dei vostri computer.

Lasceremo che a colpirci, a farci riflettere, sia l’ampia, straordinaria gamma di curiosità che giunge quotidianamente dal mondo di questo sport che amiamo. E metteremo in piedi iniziative con le quali, di volta in volta, interessarvi e rendervi partecipi del nostro cammino. Che sarà anche il vostro, se ce lo consentirete.

Vogliamo sia un sito in movimento, in evoluzione, e soprattutto un sito divertente, perché al dunque il tennis è uno sport che ci ha sempre divertito. Ancora… Ci saranno più storie, e avrà uno spazio adeguato sia la nostra rivista da scaricare gratuitamente, OkTennis Magazine, con le sue firme (da Adriano Panatta a Stefano Meloccaro) e le sue rubriche, sia le nostre produzioni radio e video, sia la nostra attività libraria che in questi anni ha prodotto davvero una miriade di libri sul tennis.

Questo il progetto. Sentitevi tutti quanti invitati. Su OkTennis c’è posto per tutti.

