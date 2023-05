Italia, giornataccia al Roland Garros: Giorgi si ritira, Errani viene travolta

Due brutte sconfitte segnano il day-4 per l’Italia femminile al Roland Garros. Sia Camila Giorgi sia Sara Errani hanno dovuto lasciare lo Slam parigino, e purtroppo per entrambe c’è stata una giornata pessima.

La maceratese si è dovuta ritirare appena perso il primo set contro Jessica Pegula, numero 3 del tabellone, per 6-2. Era partita malissimo, aveva vinto una manciata di punti appena nei primi quattro game. Il problema è lo stesso che si trascina dal playoff di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia: il ginocchio.

Tra l’altro, le sue condizioni non sono per nulla confortanti. Dopo averle “rovinato” (sportivamente parlando) l’ultimo mese abbondante di gare, Camila ha ammesso ai microfoni di Eurosport che c’è il rischio questo dolore non le possa passare a meno che non si fermi del tutto, per circa un mese, ma in questa fase della stagione con l’abbondanza di tornei importanti è praticamente impossibile.

Così, l’Italia vede dimezzarsi la pattuglia di giocatrici nel tabellone principale. Dopo Giorgi, infatti, in giornata c’è stata la pesante sconfitta di Sara Errani che ha rimediato appena tre game contro la numero 27 del seeding Irina Camelia Begu. Partita senza storia: dopo una prima fase abbastanza equilibrata, la rumena ha preso il largo e sfiderà al prossimo turno Karolina Muchova, che ha battuto 6-3 0-6 6-3 Nadia Podoroska.

Dalla stessa categoria