E’ un Fognini da urlo, al terzo turno anche Sonego, fuori Arnaldi

Fabio Fognini, numero 130 del mondo, alla sua sedicesima partecipazione sulla terra francese si è qualificato al terzo turno del secondo slam stagionale, con una prestazione magnifica contro l’australiano Jason Kubler, n.69, battuto in tre set 6-4 7-6 (5) 6-2.

Al primo turno il ligure aveva eliminato in tre set il canadese Auger-Aliassime, n.10 del ranking e del seeding, e ora si è ripetuto alla grande. Dunque qualificazione al terzo turno, raggiunto al Roland Garros per la decima volta in carriera (miglior risultato i quarti del 2011), dove se la vedrà con Sebastian Ofner.

Al terzo turno anche il greco Stefanos Tsitsipas, quinta forza del tabellone, che ha battuto per 6-3 7-6(4) 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Nessun problema nemmeno per Lorenzo Sonego, n.48 ATP, che ha avuto facilmente la meglio sul francese Humbert,n.40 del ranking. Vittoria in tre set per il 28enne di Torino (6-4 6-3 7-6 (3), in un incontro con poca storie.

Niente da fare per Matteo Arnaldi, che si difende bene dalla sfida contro una delle migliori versioni di Denis Shapovalov del 2023. Dopo il primo successo slam ottenuto contro Galan, il sanremese si arrende in quattro set alla testa di serie numero 26 (6-2 3-6 6-3 6-3)

