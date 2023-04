WTA, Swiatek e i numeri del dominio sulla terra battuta: 41 vittorie su 44 partite dal Roland Garros 2020

Iga Swiatek ha vinto a Stoccarda il titolo numero 13 della sua carriera nel circuito WTA.

Un successo, nel ‘500’ tedesco, che bissa quello ottenuto 12 mesi fa battendo in finale sempre la stessa avversaria: Aryna Sabalenka.

Quinta vittoria su sette confronti diretti per la polacca, che si è imposta 6-3 6-4 in una finale di alto livello per entrambe, ma dove la numero 1 del mondo si è superata in tanti aspetti tra cui il proprio servizio, con cui ha spesso evitato di farsi aggredire dalla risposta temibile di Sabalenka.

Poi, per riassumere cosa stia facendo Swiatek sulla terra battuta, ci affidiamo ai numeri. Anzi, a un dato in particolare. Dal Roland Garros 2020, primo titolo in carriera, ha vinto 41 delle 44 partite giocate sul rosso. Le uniche a batterla fin qui sono state: Asheligh Barty, a Madrid nel 2021; Maria Sakkari, ai quarti di finale del Roland Garros 2021; Caroline Garcia, ne quarti di finale del WTA 250 di Varsavia nell’estate 2022.

Qui un riepilogo

Roland Garros 2020: vittoria, 7W

WTA 1000 Madrid 2021: ottavi, 2W – 1L (contro Barty)

WTA 1000 Roma 2021: vittoria, 6W (2 match point salvati contro Barbora Krejcikova agli ottavi)

Roland Garros 2021: quarti di finale, 4W – 1L (contro Sakkari)

WTA Stoccarda 2022: vittoria, 4W

WTA 1000 Roma 2022: vittoria, 5W

Roland Garros 2022: vittoria, 7W

WTA 250 Varsavia 2022: quarti di finale, 2W – 1L (contro Garcia)

WTA 500 Stoccarda 2023: vittoria, 4W

Sono sei titoli vinti sul rosso fin qui, su nove compresi in questo lasso di tempo. A questo possiamo dire che perse al primo turno di Roma nel 2020, ma anche che ci fu una finale a Lugano nel 2019, persa in tre set contro Polona Hercog.