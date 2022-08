US Open, day-2: i risultati del tabellone di singolare femminile

[1] I. Swiatek b. J. Paolini 6-3 6-0

G. Minnen vs S. Stephens

L. Davis vs L. Bronzetti

[WC] P. Stearns vs [28] E. Alexandrova

[24] A. Anisimova vs Y. Putintseva

[WC] S. Kenin vs J. Niemeier

C. Liu vs A. Potapova

Q. Zheng b. [16] A. Ostapenko 6-3 3-6 6-4

[9] G. Muguruza b. C. Tauson 6-3 7-6(5)

[Q] L. Fruhvirtova b. Xin. Wang 6-3 6-4

B. Pera vs A. Kalinina

[Q] E. Andreeva vs [21] P. Kvitova

[32] E. Mertens vs E. G. Ruse

[Q] Y. Yuan vs [WC] J. Fourlis

[Q] E. Cocciaretto vs A. Sasnovich

[8] J. Pegula b. [Q] V. Golubic 6-2 6-2

[4] P. Badosa vs L. Tsurenko

V. Gracheva vs P. Martic

M. Sherif vs M. Kostyuk

[Q] A. Krueger vs [26] V. Azarenka

[22] Ka. Pliskova vs M. Linette

M. Bouzkova vs [Q] L. Noskova

L. Siegemund vs S. Cirstea

A. Petkovic vs [11] B. Bencic

T. Townsend vs K. Siniakova

K. Juvan vs [Q] C. Bucsa

N. Osaka vs [19] D. Collins

[25] E. Rybakina vs [Q] C. Burel

A. van Uytvanck vs [WC] V. Williams

K. Kanepi b. T. Martincova 7-6(4) 6-3

[6] A. Sabalenka b. [Q] C. Harrison 6-1 6-3