Us Open, Berrettini al terzo turno ma quanta fatica!

Matteo Berrettini è approdato ai sedicesimi di finale del singolare maschile degli Us Open, terza prova stagionale del “Grande Slam”, con un montepremi di oltre 60.000.000 dollari, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, ma davvero la prestazione del romano lascia molti, molti dubbi.

Il tennista romano, 14 del mondo e numero 13 del seeding, ha sofferto non poco per avere la meglio sul francese Hugo Grenier, in gara come “lucky loser”, col punteggio di 2-6 6-1 7-6 (4) 7-6 (7). Nel tie-break del quarto parziale Berrettini, non apparso nelle condizioni migliori, ha annullato un set point all’avversario.

Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il britannico Andy Murray, che oggi ha sconfitto lo statunitense Emilio Nava, ammesso al tabellone grazie a una wild card, per 5-7 6-3 6-1 6-0