Wimbledon: Sakkari, nuova delusione Slam. Mertens elimina Kerber, avanti Ostapenko e Jabeur

Ancora una volta i sogni di gloria per Maria Sakkari, in uno Slam, si esauriscono troppo presto.

La greca, numero 5 del seeding e destinata a tornare al numero 3 del mondo dopo Wimbledon, è stata eliminata al terzo turno del Major londinese per mano della carneade tedesca Tatiana Maria, rientrata a fine 2021 dalla maternità e che a inizio anno era fuori dalle prime 200 del mondo salvo recuperare terreno vincendo il WTA 250 di Bogotá.

A 34 anni, Maria raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam e lo fa grazie al 6-3 7-5 fatto di slice e discese a rete. Un gioco “da erba” che ha dato veramente tanti problemi alla più quotata avversaria, che anche stavolta ha visto la strada sbarrata da un’avversaria complicata da affrontare sulla determinata superficie ma che aveva il dovere se non altro di gestire molto meglio.

L’inizio è stato equilibrato, poi però la tedesca ha messo la freccia nella seconda metà del parziale per chiudere 6-3. Sakkari, già piuttosto infastidita a causa di una brutta caduta per rincorrere i colpi molto tesi e fastidiosi dell’avversaria, nel secondo parziale ha iniziato con una reazione di orgoglio, segnata dalla pallina lanciata a terra dopo il punto del 3-0 in proprio favore. Non è servito a nulla, però, perché alle prime difficoltà si è di nuovo sciolta. Maria è rientrata e sul 5-5 ha messo a segno il break decisivo che la porterà ad affrontare al quarto turno Aljona Ostapenko, impostasi 3-6 6-1 6-1 contro Irina Camelia Begu.

Salta anche la sfida quasi annunciata tra Angelique Kerber e Ons Jabeur, che poteva rappresentare almeno una semifinale annunciata. La tedesca, apparsa piuttosto convincente nelle prime uscite, si è fatta infatti eliminare da Elise Mertens che dopo mesi ha tirato fuori dal cilindro una prestazione di grande spessore sia in fase di difesa che in fase offensiva, ritirando fuori quel livello da prime 10-15 del mondo che ha rappresentato dal 2018 il suo range ideale. 6-4 7-5 per la giocatrice di Lovanio, che ha subito messo la testa avanti sul 3-1 non riuscendo a portare il break fino alla fine ma strappando un nuovo turno di battuta alla tre-volte campionessa Slam proprio quando Kerber serviva per cercare l’aggancio sul 5-5. Nel secondo set Kerber è stata due volte avanti di un break e il più grande rimpianto per lei sarà quel turno di battuta perso sul 5-4 quando ha concesso il controbreak a causa di un doppio fallo. Sul 5-5 Mertens si è salvata molto bene e poco dopo, approfittando anche di qualche colpo un po’ incerto della tedesca, è giunta al match point dove ha concretizzato la grande chance per tornare a battere una top-20 dopo un anno.

Sarà dunque lei ad affrontare Jabeur, che si è sbarazzata con grande agio e spettacolo anche di Diane Parry, superata 6-2 6-3 nel primo match di giornata sul Centre Court.