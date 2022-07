Wimbledon, Halep: ritorno da sogno sul Centre Court. Badosa travolta, ai quarti di finale c’è Anisimova

[16] S. Halep b. [4] P. Badosa 6-1 6-2

Dopo oltre 1000 giorni di attesa, Simona Halep ha finalmente rimesso piede sul Centre Court di Wimbledon. L’ultima fu per la finale del 2019, quando rifilò un 6-2 6-2 a Serena Williams, molto simile al dominio odierno contro Paula Badosa, travolta 6-1 6-2 in un’ora circa di gioco.

Nel 2021 aveva dovuto saltare lo Slam londinese, nel 2022 poteva essere scelta come giocatrice che doveva inaugurare il Centre Court al martedì ma gli organizzatori preferirono ripetere l’idea del 2021 quando misero l’allora numero 1 del mondo Ashleigh Barty optando dunque per Iga Swiatek. Ha dovuto attendere fino agli ottavi, ma il suo rientro è stato da applausi.

La spagnola, che da mesi non sta riuscendo a sfoderare prestazioni di alto livello, è stata spazzata via contro un’avversaria che solo in alcuni momenti ha inserito la marcia più alta. Il fattore forse più preoccupante, per le altre giocatrici in questa sezione, è che oggi Simona era tra quarta e quinta marcia. Tanto del vantaggio accumulato (i sei game consecutivi dall’1-0 Badosa) sono stati frutto di una giocatrice in grande affanno, con tanti errori che hanno facilitato di tanto la giornata della numero 16 del seeding.

L’unico mezzo passaggio a vuoto, per Halep, è stato sul 2-1 in suo favore nel secondo parziale dove dal 15-40 ha commesso quasi solo errori per veder sfumare quattro palle break. Badosa però non è riuscita a salire di livello, sprofondando anzi sempre più con un break subito sul 3-2 Halep e da lì in avanti si è consegnata chiudendo anticipatamente un nuovo Slam in questo 2022 dove ha visto l’eliminazione agli ottavi già in Australia prima del terzo turno a Parigi, complice anche un problema fisico.

Per Halep, dunque, il cammino continua e al prossimo turno troverà Amanda Anisimova. La statunitense che torna ai quarti di finale per la prima volta da Parigi 2019 (dove batté proprio la rumena) ha messo fine alla storia di Harmony Tan, sconfitta 6-2 6-3.

Altri risultati

Avanza tra le migliori otto anche Elena Rybakina, numero 17 del seeding, che ha battuto Petra Martic 7-5 6-3. Affronterà ora Ajla Tomljanovic, che ha vinto 4-6 6-4 6-3 contro Alizé Cornet.