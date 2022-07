Wimbledon: colpaccio Badosa contro Kvitova, sarà sfida ad Halep negli ottavi. Anisimova batte Gauff

Dopo mesi di stenti, Paula Badosa batte un colpo abbastanza pesante.

Era da un bel po’ che non metteva a segno una vittoria contro un’avversaria di buon spessore e soprattutto aveva questo piccolo tabù su erba di non aver mai battuto una testa di serie in sei confronti.

La “maledizione” è terminata contro la bi-campionessa di Wimbledon Petra Kvitova, testa di serie numero 25 e sconfitta 7-5 7-6(4) dopo una partita veramente dura ed equilbrata in cui la ceca ha anche diversi rimpianti perché come nel turno precedente contro Ana Bogdan ha messo in luce importanti problemi quando era il momento di chiudere il set. Nel primo parziale infatti ha preso un immediato break di vantaggio conducendolo piuttosto bene fino al 5-3.

Sul 5-4, però, la ceca ha sbagliato completamente il proprio turno di battuta perdendo poi, sotto grande pressione, un secondo turno di battuta che consegnerà il parziale all’avversaria. Lotterà alla pari anche nel secondo parziale, ma al tie-break si è arresa definitivamente. Sarà così Paula ad affrontare Simona Halep al prossimo turno, con la rumena che ha invece battuto l’altra polacca Magdalena Frech per 6-4 6-1.

Amanda Anisimova vince il match contro Cori Gauff per 6-7(4) 6-2 6-1 e affronterà agli ottavi una delle sorprese del torneo: Harmony Tan, che dopo il successo contro Serena Williams all’esordio e la vittoria al secondo turno contro Sara Sorribes Tormo si è imposta addirittura 6-1 6-1 contro Katie Boulter.

Nella parte alta, invece, oltre all’uscita di scena di Iga Swiatek si è avuta quella di Jessica Pegula. La numero 8 del tabellone è stata sconfitta 6-2 7-6(5) contro Petra Martic, che avrà ora la numero 17 del seeding Elena Rybakina, vittoriosa a sua volta per 7-6(4) 7-5 contro Qinwen Zheng. Infine Ajla Tomljanovic ha battuto la numero 13 del seeding Barbora Krejcikova 2-6 6-4 6-3.