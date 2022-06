Wimbledon, la diretta: la pioggia rallenta il programma, Vavassori eliminato, Djokovic avanti, Hurkacz fuori -I risultati

Ore 18.15: Iniziato il derby tra Trevisan e Cocciaretto, con la seconda avanti di un set (6-2). Inglesi festanti per la vittoria di Emma Raducanu, Alcaraz al quinto set contro Struff.

Ore 17.01: Alcaraz sotto due set a uno contro Struff: prevedibile, visto che lo spagnolo ha giocato solo due match in carriera su erba prima di oggi e il tedesco è uno che tira forte. Hurkacz, uno degli outsider della vigilia, ha perso un match assurdo contro Davidovich Fokina, rimontando di due set e salvando match point, per poi perdere malamente al supertiebreak dopo essere andato avanti 7-4.

Ore 16.09: Qualche problema per Djokovic che comunque alla fine ha la meglio, in quattro set, sul buon coreano Kwon. Alcaraz continua a lottare contro Struff.

Ore 15.40: Forte scroscio di pioggia, si gioca solo sul Centrale e sul n.1. Djokovic è avanti 2 set a 1 con qualche sofferenza di troppo con Kwon, Alcaraz è sotto di un set contro l’ostico Struff.

Ore 14.43: Finisce subito l’avventura di Vavassori, eliminato con un periodico 6-4 da Tiafoe. In campo Djokovic e Alcaraz.

Ore 13.13: Si ricomincia. Ha smesso di piovere, il freddo rimane ma si rimoncia.

Ore 11.46: Buongiorno da Wimbledon, dove contrariamente a quello che succede in Sicilia (e in Italia) fa veramente un freddo cane e un vento che te lo raccomando. Ha anche iniziato a piovere e i teloni sono già apparsi. In campo per gli italiani c’era Andrea Vavassori, 3-3 contro Tiafoe sul campo 17. Poi sarà la volta di Sinner, Fognini, del derby Trevisan-Cocciaretto e la Bronzetti.

Primo turno

[1] N. Djokovic vs S. Kwon

T. Kokkinakis vs K. Majchrzak

A. Tabilo vs L. Djere

J. Millman vs [25] M. Kecmanovic

[22] N. Basilashvili vs [Q] L. Rosol

B. Paire vs Q. Halys

[WC] T. Van Rijthoven vs F. Delbonis

C. Taberner vs [15] R. Opelka

[10] J. Sinner vs [WC] S. Wawrinka

D. Altmaier vs M. Ymer

A. Murray vs J. Duckworth

[Q] E. Couacaud vs [20] J. Isner

[32] O. Otte vs P. Gojowczyk

[WC] J. Clarke vs [Q] C. Harrison

T. Griekspoor vs F. Fognini

J-L. Struff vs [5] C. Alcaraz

[3] C. Ruud vs A. Ramos

T. M. Etcheverry vs U. Humbert

D. Goffin vs [Q] R. Albot

T. Daniel vs [31] S. Baez

[23] F. Tiafoe vs [Q] A. Vavassori

[Q] M. Marterer vs [PR] A. Bedene

A. Bublik vs M. Fucsovics

D. Lajovic vs [16] P. Carreno-Busta

[9] C. Norrie vs P. Andujar-Alba

T. Monteiro vs J. Munar

[WC] R. Peniston vs H. Laaksonen

S. Johnson vs [18] G. Dimitrov

T. Paul vs F. Verdasco

A. Mannarino vs [Q] M. Purcell

F. Coria vs J. Vesely

A. Davidovich Fokina vs [7] H. Hurkacz