Wimbledon, il seeding: guidano Djokovic e Swiatek, Berrettini nr. 8 e Sinner nr. 10

Uscite le teste di serie del torneo di Wimbledon, al via il prossimo 25 giugno. Non presenti, come ampiamente anticipato (non senza strascichi di polemiche), i tennisti russi e bielorussi. Il seeding segue le ultime classifiche ATP e WTA (uscite il 20 giugno).

Novak Djokovic sarà il numero 1, seguito da Rafael Nadal al numero 2. Tre gli azzurri presenti nel seeding: Matteo Berrettini (8), Jannik Sinner (10) e Lorenzo Sonego (28).

Tra le donne guida Iga Swiatek, con Anett Kontaveit tds nr. 2, Ons Jabeur nr. 3 e Paula Badosa nr. 4. Due le azzurre tra le teste di serie: Camila Giorgi (21) e Martina Trevisan (22).

L’elenco completo del tabellone maschile:

1 DJOKOVIC, Novak (SRB)

2 NADAL, Rafael (ESP)

3 RUUD, Casper (NOR)

4 TSITSIPAS, Stefanos (GRE)

5 ALCARAZ, Carlos (ESP)

6 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

7 HURKACZ, Hubert (POL)

8 BERRETTINI, Matteo (ITA)

9 NORRIE, Cameron (GBR)

10 SINNER, Jannik (ITA)

11 FRITZ, Taylor (USA)

12 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

13 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

14 CILIC, Marin (CRO)

15 OPELKA, Reilly (USA)

16 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)

17 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

18 DIMITROV, Grigor (BUL)

19 MONFILS, Gael (FRA)

20 DE MINAUR, Alex (AUS)

21 ISNER, John (USA)

22 VAN DE ZANDSCHULP, Botic (NED)

23 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

24 TIAFOE, Frances (USA)

25 RUNE, Holger (DEN)

26 KECMANOVIC, Miomir (SRB)

27 KRAJINOVIC, Filip (SRB)

28 SONEGO, Lorenzo (ITA)

29 EVANS, Daniel (GBR)

30 BROOKSBY, Jenson (USA)

31 PAUL, Tommy (USA)

32 BAEZ, Sebastian (ARG)

L’elenco completo del tabellone femminile:

1 SWIATEK, Iga (POL)

2 KONTAVEIT, Anett (EST)

3 JABEUR, Ons (TUN)

4 BADOSA, Paula (ESP)

5 SAKKARI, Maria (GRE)

6 PLISKOVA, Karolina (CZE)

7 COLLINS, Danielle (USA)

8 PEGULA, Jessica (USA)

9 MUGURUZA, Garbine (ESP)

10 RADUCANU, Emma (GBR)

11 GAUFF, Coco (USA)

12 OSTAPENKO, Jelena (LAT)

13 KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

14 BENCIC, Belinda (SUI)

15 KERBER, Angelique (GER)

16 HALEP, Simona (ROU)

17 RYBAKINA, Elena (KAZ)

18 TEICHMANN, Jil (SUI)

19 KEYS, Madison (USA)

20 ANISIMOVA, Amanda (USA)

21 GIORGI, Camila (ITA)

22 TREVISAN, Martina (ITA)

23 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

24 MERTENS, Elise (BEL)

25 KVITOVA, Petra (CZE)

26 CIRSTEA, Sorana (ROU)

27 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ)

28 RISKE, Alison (USA)

29 KALININA, Anhelina (UKR)

30 ROGERS, Shelby (USA)

31 KANEPI, Kaia (EST)

32 SORRIBES TORMO, Sara (ESP)