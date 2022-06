Wimbledon, day-3: tutti i risultati del tabellone di singolare femminile

2° TURNO

M. Bouzkova vs A. Li

[Q] M. Chwalinska vs [28] A. Riske

[33] S. Zhang b. M. Kostyuk 7-6(4) 6-2

C. Garcia vs [10] E. Raducanu

[15] A. Kerber vs M. Linette

P. Udvardy vs [24] E. Mertens

D. Parry vs [Q] M. Hontama

[Q] K. Kawa vs [3] O. Jabeur

[5] M. Sakkari vs V. Tomova

T. Maria vs [26] S. Cirstea

E. Cocciaretto vs I. C. Begu

[12] A. Ostapenko b. [Q] Y. Wickmayer 6-2 6-2

Q. Wang vs H. Watson

D. Galfi vs K. Juvan

L. Tsurenko b. [29] A. Kalinina 3-6 6-4 6-3

J. Niemeier b. [2] A. Kontaveit 6-4 6-0

1° TURNO

G. Minnen b. [9] G. Muguruza 6-4 6-0

R. Masarova vs H. Dart

[8] J. Pegula b. D. Vekic 6-3 7-6(4)

[6] Ka. Pliskova b. T. Martincova 7-6(4) 7-5