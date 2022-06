Wimbledon: Cocciaretto sconfitta contro Begu, fuori tutte le italiane

Finisce già al secondo turno l’avventura delle giocatrici italiane a Wimbledon.

Nell’edizione 2022 dello Slam londinese, infatti, soltanto Elisabetta Cocciaretto è riuscita a superare l’esordio ma la tennista marchigiana si è fermata oggi di fronte a Irina Camelia Begu.

In un match che si presentava abbastanza giocabile, la numero 119 del mondo non è riuscita a ribaltare il pronostico che la vedeva comunque sfavorita contro la rumena, numero 43 dell’ultimo ranking WTA, perdendo con un doppio 6-4. Il match poteva forse prevedere un copione diverso, visto che Begu ha dovuto fronteggiare una sola palla break (persa) nel secondo parziale, ma la partita a quel punto si era già avviata con la veterana che in entrambi i parziali è riuscita a partire con un break di vantaggio che nell’economia del match ha fatto tutta la differenza possibile.

Elisabetta non ha trovato modo di impensierire l’avversaria, sempre in affanno al servizio e costantemente sotto pressione quando doveva mettere una seconda in campo. Ha dovuto salvarsi più volte da situazioni delicate, cancellare chance di doppio break, mentre Begu con buona sicurezza si manteneva avanti nel punteggio fino a chiudere al decimo gioco. Nel secondo parziale la rumena è scattata nuovamente avanti di un break e solo sul 3-4 Cocciaretto si è trovata con una chance in un brutto game al servizio dell’avversaria. Il 4-4 però non ha cambiato nulla, anzi: tornata alla battuta l’azzurra è partita molto male scivolando indietro 0-30 e perdendo il servizio a zero, con Begu che ha poi chiuso nel turno di battuta successivo.

Sarà dunque la rumena ad affrontare al terzo turno Aljona Ostapenko, che in precedenza ha dominato il match contro Yanina Wickmayer per 6-2 6-2.