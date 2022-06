Wimbledon: avanti Kyrgios e Tsitsipas, eliminati Shapovalov e Scharwtzman

Due vittorie nette per Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas per essere certi di non mancare l’appuntamento uno contro l’altro nel prossimo turno sui prati di Wimbledon. L’australiano si è sbarazzato della testa di serie numero 26 Filip Krajinovic scherzato in tre set a cui ha concesso soltanto sei giochi. Ha fatto il suo dovere Stefanos Tsitsipas contro il connazionale di Nick, Thompson, che ha provato ha trovato la reazione d’orgoglio nel terzo set ceduto per 7-5.

Eliminate le teste di serie numero 12 e 13 del torneo. Se per Diego Schwartzman l’erba è leggermente indigesta, sorprende di più l’uscita di scena di Denis Shapovalov. Il canadese è sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, i due danno vita ad una partita divertente, pochi scambi e tanti vincenti, una partita da erba. Shapovalov ha qualche problema in più rispetto al suo avversario in risposta, ma prova a restare nel match. L’epilogo arriva al tiebreak del quarto set quando Shapovalov aveva illuso dopo un minibreak di vantaggio iniziale, ma nuovamente nei punti decisivi ha avuto la meglio lo statunitense.

Sono serviti cinque set a Liam Broady, giocatore di casa, per piegare l’argentino Schwartzman che aveva anche rimontato il set di svantaggio e conduceva due set a uno e 3-0 nel quarto. Il britannico ha trascinato il parziale al tiebreak, rimontando anche lì uno 0-2 iniziale e ha trascinato la sfida al quinto, Schwartzman non ha avuto palle match in questo set. Ma nel quinto ha ceduto comunque di schianto vincendo solo il primo gioco al servizio e poi più nulla.

Segnaliamo il ritiro di Bautista-Agut che veniva dalla recente finale di Maiorca persa contro Tsitsipas, qui non è sceso in campo opposto a Galan Riveros perché positivo al Covid. Occasione ghiotta in quella porzione di tabellone che vedrà uno tra Galan e Nakashima agli ottavi di finale. Senza problemi anche Fritz che si è sbarazzato della wildcard Gray.

Tutto facile per Sonego che regola Gaston in tre, qui l’ampia cronaca del match dell’azzurro. Mentre continua a sorprendere Richard Gasquet che approda al terzo turno vincendo in quattro la sfida contro McDonald. Rimonta vincente per Botic Van de Zandschlulp che dopo aver perso il primo set in favore di Ruusuvuori non cede più un parziale e avanza al terzo turno.

N. Kyrgios b. [26] F. Krajinovic 6-2 6-3 6-1

Partita senza storia con Nick Kyrgios che in tutti e tre i parziali strappa il servizio all’avversario in avvio e fa corsa di testa, nel terzo addirittura ipoteca anzitempo il match con un doppio break di vantaggio. 24 in tutto gli ace per l’australiano che surclassa il suo avversario con 50 vincenti tondi tondi.

“Oggi ovviamente ero nella mia giornata sì – dichiara Kyrgios dopo il match – ho giocato bene e con un ottimo linguaggio del corpo. Giusto per ricordare a tutti che sono abbastanza bravo”.

[4] S. Tsitsipas b. J. Thompson 6-2 6-3 7-5

Partita solida per Tsitsipas che inizia con una gran prestazione al servizio: nel primo set cede soltanto due punti quando è in battuta. I break ottenuti al terzo e settimo gioco lo proiettano in vantaggio. Passaggio a vuoto a metà secondo quando cede per l’unica volta il servizio al quarto gioco ed è costretto alla rimonta sotto 1-3, una striscia di sei giochi consecutivi che si conclude nel primo gioco del terzo set. Qui stavolta l’equilibrio tra i due reggerà sino a quanto Thompson costretto a servire per la seconda volta per restare in partita concede nel 12° gioco uno 0-40 che Tsitsipas converte in suo favore alla terza palla match.

“Sento di giocare a casa sull’erba, sono felice del mio gioco e del livello di tennis odierno”. Ha dichiarato il greco che è apparso molto solito al servizio ma in alcune fasi dell’incontro ha concesso vantaggi, non molto continuo su questo potrà provare ad approfittare Kyrgios nel prossimo turno. L’australiano è avanti 3-1 negli scontri diretti tra loro e ha vinto il loro ultimo precedente qualche settimana fa sull’erba di Halle in rimonta. Questa sarà la loro prima sfida in uno Slam.

Qui i risultati degli incontri del singolare maschile di giornata.