Zverev salva un match point, Alcaraz la spunta al quinto, tutto facile per Djokovic

I risultati del secondo turno della parte alta del tabellone maschile

Andata benissimo ad Alexander Zverev che è stato a lungo in balia di Sebastian Baez, un break sotto al quinto e ha pure salvato un mtach point prima di chiudere 7-5 al quinto. Il tedesco è incappato in una giornata orribile col dritto, accentuata da un Baez che non ha lasciato scappare nessuna occasione concessagli, anche se alla fine ha pagato un divario di talento troppo alto con il numero 3 del seeded. Baez ha giocato i primi due set in modo perfetto, non consentendo a Zverev di entrare in partita fino all’inizio del terzo, quando il tedesco si è finalmente calmato e ha cominciato a tenere qualche palla in campo. La partita è cambiata ma a diffrenza di Musetti contro Tsitsipas, Baez non è uscito dal match e nel quinto ha approfittato di un ulteriore calo di Zverev per tornare a fare partita pari. Zverev si è di nuovo innervosito e nel sesto game ha ceduto il servizio mandando Baez sul 4-2. Il tedesco ha trovato il suo gioco migliore proprio nel momento decisivo e ha subito recuperato lo svantaggio ma sul 4-5 e servizio si è trovato a fronteggiare un match point. Zverev ha messo la prima e sullo slancio è sembrato di nuovo aver accelerato improvvisamente, infilando un parziale di 10 punti a 3 che ha chiuso il match.

Giornata tutto sommato tranquilla anche per Novak Djokovic che ha sofferto un po’ nel terzo set ma ha vinto contro un buon Molcan. Il serbo ha trovato un tabellone molto agevole e giustamente ne sta approfittando. Il giovane spagnolo Carlos Alcaraz si qualifica invece a fatica per il terzo turno del Roland Garros. La testa di serie numero 6 dello Slam parigino ha vinto il derby maratona con il connazionale Albert Ramos-Vinolas in cinque set con il punteggio di 6-1, 6-7 (7-9), 5-7, 7-6 (7-2), 6-4, in 4 ore e 34 minuti.

Negli altri match l’unica cosa da segnalare è la sconfitta di Taylor Fritz, molto a disagio sulla terra, che ha dato via libera al qualificato Zapata Mirallas

in aggiornamento