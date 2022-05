Swiatek, 32 vittorie di fila: raggiunta Henin, terza serie più lunga degli anni 2000

103 giorni senza sconfitta, 32 successi consecutivi e il 90% di vittorie in carriera al Roland Garros (18 su 20).

Sono i numeri più significativi emersi dalla dura lotta che ha visto Iga Swiatek imporsi contro Qinwen Zheng nell’ultimo ottavo di finale del tabellone femminile del Roland Garros.

La cinese, classe 2002, è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama femminile. Fa effetto dire così quando la sua avversaria ha di fatto 20 anni ed è numero 1 del mondo, ma questa partita era segnata in vari modi, oggi, come una di quelle da osservare con attenzione per vedere se poteva esserci il clamoroso epilogo. Purtroppo Zheng, vinto un primo set di quasi un’ora e mezza, non è riuscita a rimanere su quei ritmi anche per un fastidio alla coscia emerso poi nel secondo set, ma la reazione di Swiatek al momento di difficoltà c’è stata e la tiene in vita nel torneo.

Soprattutto, il 6-7 6-0 6-2 odierno la porta a 32 successi consecutivi, eguagliando così la miglior serie in carriera di Justine Henin, maturata tra fine 2017 e inizio 2018. Ecco la situazione dall’inizio degli anni 2000

35 – Venus Williams, nel 2000 (sconfitta nella finale di Linz)

34 – Serena Williams, nel 2013 (sconfitta agli ottavi di Wimbledon)

32 – Iga Swiatek, nel 2022

32 – Justine Henin, tra 2007 e 2008 (sconfitta ai quarti di finale dell’Australian Open)

Cercando ora di allargare il raggio, Swiatek con questo successo ha raggiunto la serie di Steffi Graf bissata nel 1994 e nel 1995. Dovesse accedere in semifinale raggiungerebbe le tre serie da 33 messe a segno da Chris Evert (1975, 1981 e 1982). Più in generale, davanti a lei ci sono solo otto giocatrici, considerando le loro miglior serie della carriera:

74 – Martina Navratilova, nel 1984

66 – Steffi Graf, tra 1989 e 1990

57 – Margaret Court, tra 1972 e 1973

55 – Chris Evert, nel 1974

37 – Martina Hingis, nel 1997

36 – Monica Seles, nel 1990

35 – Venus Williams, nel 2000

34 – Serena Williams, nel 2013

A oggi, Swiatek si trova con un record di 18 vinte e 2 perse in 20 partite in carriera a Parigi. Non è mai andata sotto al quarto turno

2019: R4, perso contro Simona Halep

2020: W

2021: QF, perso contro Maria Sakkari

2022: QF, da giocare contro Jessica Pegula