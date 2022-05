Roland Garros, italiane: ottimo inizio per Trevisan, la pioggia ferma Paolini

Buon inizio per Martina Trevisan nel tabellone principale del Roland Garros.

La tennista azzurra, reduce dal primo successo WTA in carriera a Rabat, continua nel bel momento di forma con un successo netto contro Harriet Dart.

Il match era pesantemente squilibrato a favore della toscana, che aveva come leva di vantaggio l’enorme esperienza sulla terra battuta al contrario dell’inglese, che solo qualche settimana veniva spazzata via dal campo in Bilie Jean King Cup sul rosso di Praga contro Marketa Vondrousova e Linda Fruhvirtova, oggi ha racimolato appena due game perdendo 6-2 6-0.

Le belle notizie per Trevisan, probabilmente, non sono finite perché al secondo turno mercoledì avrà di fronte Magda Linette e non Ons Jabeur, con la polacca artefice del più grande exploit fin qui del torneo proprio nel primissimo match di domenica sul Philippe Chatrier.

Ancora niente di nuovo per Jasmine Paolini, invece, che ha visto il suo match contro Irina Camelia Begu fermarsi a causa di un nuovo scroscio d’acqua (la giornata ha visto almeno due sospensioni per lo stesso motivo) sulla palla break per la rumena nel secondo game del terzo set quando il punteggio era di 6-4 per l’azzurra e 6-1 1-0 per la sua avversaria.