Roland Garros: Fognini ci regala la prima gioia, Thiem non è ancora lui

I risultati del day 1

Prestazione più che convincente di Fabio Fognini che ha esordito nell’edizione del 2022 del Roland Garros superando in tre set Popyrin. Il ligure per una volta ha giocato un match senza sbavature, controllando il match prima di piazzare la zampata vincente alla fine sia del primo che del secondo set. Nel terzo, contro un Popyrin abbastanza sfiduciato, Fognini ha preso il largo, anche se poi si è distratto. Poco male, a questo punto il match contro Nadal non pare un’illusione, anche se contro Van de Zandschulp ci vorrà la massima attenzione.

Se l’è cavata in qualche modo Felix Auger Aliassime, che ha avuto una partenza da incubo contro il qualificato Varillas. Il canadese ha davvero giocato molto male, tant’è che è bastato diminuire il numero di errori per far valere l’enorme differenza di gioco tra i due. Auger Aliassime è sembrato molto lento, in ogni caso pigro soprattutto in uscita dal servizio, ma appunto il divario era troppo alto perché ci scappasse la sorpresa.

In mattinata si era registrata la secca sconfitta di Dominic Thiem contro Hugo Dellien. L’austriaco in questo momento non è nemmeno parente del giocatore che vinse lo US Open del ’20 e che ha giocato tre finali slam, due proprio a Parigi. In conferenza stampa Dominic ha detto che non è tanto la condizione fisica il problema quanto proprio non riuscire a colpire con serenità, e in effetti molti errori, soprattutto di rovescio, sono inspiegabili. Probabilmente ci siamo abituati agli incredibili ritorni dei soliti tre e ci siamo scordati che riprendere non è mai facile.

Bella vittoria invece di Dimitrov, che ha lasciato appena tre game a Giron. Il bulgaro ha giocato una buona stagione sulla terra, chissà se avendo Tsitsipas lontano non riesca a fare bene anche al Roland Garros.

Resto della giornata con poco da segnalare: la solita vittoria in tre tiebreak di Isner, la vittoria di Coric in rimonta, e quella del regolare Schwartzman. Ha perso il finalista di Monte Carlo, Davidovich Fokina, che dopo aver vinto il primo set si è infortunato e ha lasciato via libera all’olandese Griekspoor, che ha raggiunto a secondo turno il connazionale Van de Zandschulp.