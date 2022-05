Roland Garros, day-4: i risultati del tabellone di singolare femminile

M. Linette vs M. Trevisan

[WC] D. Saville vs [32] P. Kvitova

[21] A. Kerber b. [WC] E. Jaquemont 6-1 7-6(2)

A. Sasnovich b. [12] E. Raducanu 3-6 6-1 6-1

[14] B. Bencic vs B. Andreescu

[17] L. Fernandez b. K. Siniakova 6-3 6-2

[27] A. Anisimova b. [Q] D. Vekic 6-4 6-1

K. Muchova b. [4] M. Sakkari 7-6(5) 7-6(4)

V. Gracheva b. A. Tomljanovic 6-4 6-7(5) 7-5

[31] E. Mertens b. M. Bouzkova walkover

[18] C. Gauff b. A. Van Uytvanck 6-1 7-6(4)

K. Kanepi b. B. Haddad Maia 6-4 6-4

[15] V. Azarenka b. A. Petkovic 6-1 7-6(3)

[25] J. Teichmann b. [Q] O. Danilovic 6-4 6-1

S. Stephens b. [26] S. Cirstea 3-6 6-2 6-0

C. Osorio vs [WC] D. Parry