Swiatek, i dati: 3 ‘WTA 1000’ e 17 vittorie di fila. La più giovane a completare il Sunshine Double

Iga Swiatek col successo nel WTA 1000 di Miami completa 40 giorni incredibili.

Dopo Doha, dopo Indian Wells, la ventenne polacca mette in cassaforte il terzo titolo 1000 della stagione e certifica una volta di più perché sarà lei, lunedì prossimo, al comando della classifica mondiale.

Assieme a questo, però, ci sono anche numeri, dati e traguardi raggiunti che rendono ancor più merito alla dimensione di questo risultato.

1 – il nuovo ranking di Swiatek, ma è anche 1 inteso come “prima”, perché è la prima a vincere i primi tre tornei ‘1000’ della stagione nonché la prima a completare il Sunshine Double non ancora ventunenne.

2 – come il Sunshine Double, l’accoppiata Indian Wells/Miami, uno dei passaggi più difficili e provanti della stagione. 2 però anche come il numero di giocatici che prima di Swiatek erano riuscite a vincere almeno tre ‘1000’ consecutivi: Serena Williams nel 2013 (Miami, Madrid, Roma, Toronto) e Caroline Wozniacki nel 2010 (Montreal, Tokyo, Pechino).

3 – come i tornei ‘1000’ vinti consecutivamente, ma anche 3 come “terza” indicante la serie di vittorie consecutive a livello ‘1000’: 17. Swiatek ha agganciato Victoria Azarenka e segue ora soltanto Serena (a 26) e Wozniacki (a 28)

4 – come i game concessi nella finale, ma anche come il numero di giocatrici capaci di completare il Sunshine Double: Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005) e Victoria Azarenka (2016) prima di Swiatek (2022).

5 – come i break subiti in tutto il torneo a Miami. Dato particolare, nessuna giocatrice è poi riuscita a concretizzare il break tenendo il proprio servizio. Viktorija Golubic le strappò la battuta indietro 1-5 nel primo set ma perse il servizio per il 6-2 conclusivo; Madison Brengle le strappò la battuta sul 2-2 nel secondo set ma finì per subire quattro game consecutivi; Jessica Pegula le prese tre break tutti nel secondo set: dal 3-1 al 3-2, dal 4-2 al 4-3, dal 5-5 al 5-6.

6 – come i titoli vinti da Swiatek. L’ultima finale persa è stata anche la prima giocata, a Lugano nel 2019, contro Polona Hercog. Da allora vittoria al Roland Garros, Adelaide, Roma, Doha, Indian Wells e Miami.

7 – come il numero massimo di game concesso nelle sei partite a Miami, in semifinale contro Pegula.

8 – come il suo ranking nel lunedì della settimana di Doha, il 21 febbraio.

9 – come il numero di match consecutivi vinti senza concedere set. L’ultimo risale al primo parziale degli ottavi di Indian Wells, perso 4-6 contro Angelique Kerber.

10 – gli anni trascorsi dal successo a Miami di Agnieszka Radwanska che, come Iga Swiatek oggi, era guidata in panchina da Tomasz Wiktorowski.

12 – come le vittorie consecutive per ottenere il Sunshine Double.

13 – come le finali vinte in carriera da Swiatek su 14 disputate. L’unica sconfitta tra circuito ITF e WTA è proprio quella di Lugano del 2019.

17 – come il numero di vittorie consecutive, miglior striscia della carriera che continua ad allungarsi

20 – come il numero di game concessi da Swiatek alle sue avversarie, in tutto, nelle sei finali vinte. 5 a Sofia Kenin nella finale del Roland Garros, 4 a Belinda Bencic ad Adelaide, 0 a Karolina Pliskova a Roma, 2 ad Anett Kontaveit a Doha, 5 a Maria Sakkari a Indian Wells, 4 a Naomi Osaka a Miami.

24 – come le vittorie consecutive di Swiatek contro giocatrici fuori dalla top-35. L’ultima sconfitta risaliva proprio a Miami, un anno fa, al terzo turno contro Ana Konjuh.

26 – come il numero di game concessi a Miami. È la miglior serie da Martina Hingis quando si impose qui nel 2001 (21).

27 – come i break messi a segno nel torneo. Aveva cominciato Miami come la miglior giocatrice a livello WTA in risposta, ne esce con un vantaggio che si allargherà ulteriormente sulle altre.

3920 – il punteggio di Swiatek nella Race. Lo scorso anno, durante tutto il 2021, aveva raccolto 3786 punti. Il vantaggio attuale sulla seconda, Maria Sakkari, è di 2310 punti. Potrebbe anche saltare un torneo Slam e sarebbe comunque certa di rimanere avanti con anche un buon margine sul resto del gruppo.

6711 – il punteggio di Swiatek nel ranking. Diventerà numero 1 con un vantaggio sulla seconda, Barbora Krejcikova, di 1678 punti. Andata via Ashleigh Barty, arriva un’altra che vuole provare a rimanere lassù a lungo.