Grand Tour di Svizzera: il divertente spot con Federer e Anne Hathaway

Roger Federer porta in tour per la Svizzera Anne Hathaway, il tutto filmato e ripreso in uno spot per promuovere il Grand Tour of Switzerland. Ma quando i due si mettono comodi per godersi il final cut del video, scoprono che a essere stati "tagliati" sono stati proprio loro. D'altronde "Nessuno batte il Grand Tour of Switzerland" (come recita il titolo del promo), neanche una leggenda del tennis e un'attrice premio Oscar. Insomma, il risultato è uno spot nello spot tutto da ridere. Guardare per credere.