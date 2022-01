In attesa di Seppi e Musetti degli italiani va avanti solo Sinner

Primo turno

A. Seppi vs K. Majchrzak

L. Musetti vs [32] A. de Minaur

[11] J. Sinner b. [LL] J. Sousa 6-4 7-5 6-1

[15] R. Bautista-Agut b. S. Travaglia 7-6(2) 6-4 5-7 6-1

P. Kohlschreiber b. M. Cecchinato 6-4 7-5 7-6(0)

[5] Rublev b. G. Mager 6-3 6-2 6-2

Giornata dura per i colori azzurri a Melbourne Park, del resto già in sede di sorteggio si era capito che non sarebbe stato semplice vederne tanti a secondo turno. Mager, Travaglia e Cecchinato hanno perso abbastanza nettamente i loro incontri con avversari decisamente più attrezzati e tutto sommato hanno difeso con decoro la loro partecipazione al primo slam del 2022. Ha cominciato Stefano Travaglia, l’unico a tornare a casa con un certo rammarico, che ha impegnato a fondo Roberto Bautista Agut, cliente difficilissimo da battere a queste latitudini. Stefano deve rimpiangere molto il primo set, quando si è trovato due volte avanti di un break e la seconda ha addirittura avuto modo di servire per chiudere il set, senza successo. Arrivati al tiebreak lo spagnolo ha mostrato nervi saldi e ha chiuso senza troppe difficoltà. Travaglia ha accusato il colpo ed è andato in rottura prolungata, ma dopo aver salvato 4 palle per evitare di andare sotto 0-5 nel secondo si è rinfrancato, ha cercato una rimonta riuscita solo a metà, fallendo anche la possibilità di completarla per via di un dritto in rete sulla palla break del 5 pari. Sul 2-0 però Travaglia si è attaccato ai propri turni di battuta ed è riuscito a chiudere il set proprio un attimo prima del tiebreak. Purtroppo l’italiano ha pagato l’enorme sforzo dei primi tre set e è crollato nel quarto, quando è solo riuscito ad evitare il bagel.

Meno epica la sconfitta di Marco Cecchinato, ancora fuori al primo turno di uno slam, stavolta contro Philip Kohlschreiber. Avevamo qualche speranzella sul palermitano, più avanti in classifica rispetto al tedesco, ma El Cec ha cominciato male, subendo un break in apertura di match e soprattutto ha proseguito senza mai impensierire “Kohli” in risposta. L’unica palla break è arrivata nel decimo game del terzo set, grazie ad un lungolinea di rovescio che sembrava quello dei vecchi tempi, ed era pure set point, ma il tedesco lo ha annullato con un classico servizio-dritto. Il match si è concluso con un tiebreak disastroso perso a zero.

Ancora peggio è andata a Gianluca Mager che però aveva di fronte Andrey Rublev che quando gioca così è meglio lasciarlo perdere. La rapidità di esecuzione del russo è qualcosa di spaventoso e di poco gestibile anche per chi sta nei quartieri altissimi del ranking, se mai riuscisse a conservare questa serenità sarebbe persino un serio pretendente per il titolo. Mager ha lottato tignosamente ma ha portato a casa la miseria di sette game.

Qualche problemino in più del previsto per Jannik Sinner, che non ha corso rischi ma ha faticato per due set per superare il lucky loser Joao Sousa. Il portoghese ha fatto il suo match allungando il match per quanto ha potuto, addirittura brekkando Sinner quando ha servito per il primo set e portandosi pure avanti lui di un break nel secondo, ma il divario è sempre stato rassicurante per il ragazzo italiano, che per fortuna avrà dei turni abbastanza agevoli, considerato anche il ritiro di Ruud, almeno fino ai quarti di finale.