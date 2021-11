Next Gen ATP Finals: Musetti ko con Baez, bene Alcaraz

Esordio sfortunato per Lorenzo Musetti alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in corso di svolgimento all’Allianz Arena di Milano.

Il tennista italiano, numero 3 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Sebastian Baez (numero 6) in quattro set con il punteggio di 4-1, 4-1, 3-4 (5), 4-3 (5). Il 19enne italiano è stato costretto ad un intervento medico alla fine del secondo set. Nell’altro match del girone successo di Sebastian Korda: Il tennista americano si è imposto sul francese Gaston in cinque mini set per 3-4(7) 3-4(6) 4-0 4-3(7) 4-0.

Nell’altro girone è stata di Brandon Nakashima la prima vittoria dell’edizione 2021. Il tennista americano si è imposto sull’argentino Juan Manuel Cerundolo in quattro mini set per 4-1 3-4(3) 4-1 4-0. Tutto più semplice per lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito del torneo, che si è imposto sul danese Holger Vitus Nodskov Rune per 4-3(6) 4-2 4-0.