US Open: Djokovic perde un set, delusione Fognini, fuori anche Cecchinato

La caccia al grande Slam è cominciata. Novak Djokovic adesso è a meno 6 partite dall’impresa leggendaria ma com’era ampiamente prevedibile se riuscirà a realizzarla non dovrà certamente ringraziare il pubblico di Flushing Meadows. Il serbo, che non ha mai conquistato i cuori della maggioranza degli spettatori ha perso un set contro uno di quelli che dovrebbe essere fortissimo tra poco, probabilmente già dall’anno prossimo.

Il danese Holger Vitus Nodskov Rune è riuscito strappare un set e non è detto che non sia servito per ricordare a Djokovic che le insidie saranno numerose da qui al 12 settembre. Adesso il numero 1 del mondo avrà un paio di turni non troppo complicati e verosimilmente contro Karatsev agli ottavi comincerà la vera scalata.

Gli highlights di Djokovic-Rune

Nella notte di New York ci hanno purtroppo abbandonato altri due italiani, rendendo il bilancio non troppo soddisfacente. Dei dieci ammessi al main draw sono rimasti solo in quattro, dopo che Cecchinato ha ceduto contro il numero 716 del mondo e Fognini è durato solo i primi due set contro Pospisil. Difficile nascondere la delusione perché Zachary Svajda sarà pure un giovane di talento che si è meritato la wild card ma insomma, cemento o non cemento è proprio una brutta sconfitta.

Su Fognini inutile insistere, il ligure ha il meglio della carriera alle spalle e andrà girando per i campi fino a quando avrà voglia mostrando sprazzi di bel gioco, ma difficilmente sarà in grado di togliersi tante altre soddisfazioni. In fondo è stato bravo a provare a gestirsi, concentrando le energie residue sul quinto set, e ci è mancato poco che il piano non funzionasse. Avanti 3-0 al quinto Fognini ha tenuto il quinto game dopo aver salvato una palla break ma al settimo ha riportato in parità Pospisil, che soddisfatto si è concentrato sui suoi turni di servizio per arrivare al tiebreak. Lì la partita si è decisa sostanzialmente sul 4 pari, quando Fognini ha perso ancora il suo turno di battuta e non l’ha più recuperato.

Pospisil b. (28) Fognini 2-6 3-6 6-1 6-3 7-6(4) – Gli highlights