US Open, day 3: tutti i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[5] A. Rublev b. P. Martinez 7-6(2) 6-7(5) 6-1 6-1

F. Tiafoe b. G. Pella 6-1 6-2 7-5

[18] R. Bautista b. E. Ruusuvuori 6-1 6-3 6-2

[12] F. Auger-Aliassime b. [Q] B. Zapata Miralles 7-6(5) 6-3 6-2

[Q] H. Laaksonen b. [16] C. Garin 3-6 7-6(5) 6-2 6-4

[Q] P. Gojowczyk b. D. Lajovic 2-6 6-4 2-6 7-5 6-4

C. Alcaraz b. A. Rinderknech 7-6(6) 4-6 6-1 6-4

A. Mannarino vs [4] S. Tsitsipas

[Q] B. Van De Zandschulp b. [8] C. Ruud 3-6 6-4 6-3 6-4

F. Bagnis b. [Q] M. Trungelliti 7-6/4) 4-6 6-3 6-3

[Q] A. Molcan b. B. Nakashima 3-6 6-3 1-6 6-2 6-4

K. Anderson vs [11] D. Schwartzman

Al. Popyrin b. [15] G. Dimitrov 7-6(4) 7-6(4) 4-0 rit.

[24] D. Evans b. M. Giron 6-4 7-6(3) 2-6 6-3

P. Andujar b. P. Kohlschreiber 6-4 6-3 6-1

[2] D. Medvedev b. D. Koepfer 6-4 6-1 6-2