US Open, day 1: tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

[5] A. Rublev b. [Q] I. Karlovic 6-3 7-6(3) 6-3

P. Martinez b. J. Duckworth 4-6 4-6 7-6(7) 6-2 6-2

F. Tiafoe b. [Q] C. Eubanks 7-6(8) 5-7 6-3 6-4

G: Pella b. [32] F. Krajinovic 7-6(2) 6-3 6-2 6-2

[18] R. Bautista b. N. Kyrgios 6-4 6-4 6-0

E. Ruusuvuori b. K. Majchrzak 6-4 6-2 3-6 6-1

[Q] B. Zapata Miralles b. F. Lopez 5-7 7-6(6) 4-6 6-3 6-3

[12] F. Auger-Aliassime b. [Q] E. Donskoy 7-6(0) 3-6 7-6(1) 7-6(8)

[16] C. Garin b. N. Gombos 6-3 4-6 6-4 7-6(4)

[Q] H. Laaksonen b. J. Millman 7-6(6) 7-6(2) 6-1

D. Lajovic b. B. Paire 6-3 7-5 2-6 6-4

[Q] P. Gojowczyk b. [23] U. Humbert 1-6 6-1 6-2 5-7 6-4

C. Alcaraz b. [26] C. Norrie 6-4 6-4 6-3

A. Rinderknech b. M. Kecmanovic 6-7(10) 3-6 7-5 6-3 6-4

A. Mannarino b. P. H. Herbert 3-6 4-6 6-4 6-3 6-3

[4] S. Tsitsipas b. A. Murray 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4

[8] C. Ruud b. [LL] Y. Sugita 6-3 6-2 6-2

[Q] B. Van De Zandschulp b. C. Taberner 2-6 3-6 6-4 7-5 6-3

F. Bagnis b. T. Daniel 6-3 6-3 6-3

[Q] M. Trungelliti b. [29] A. Davidovich Fokina 5-7 6-3 7-5 6-7(3) 6-4

B. Nakashima b. [19] J. Isner 7-6(7) 7-6(6) 6-3

[Q] A. Molcan b. [Q] C. Ilkel 4-6 6-3 6-1 6-1

K. Anderson b. J. Vesely 7-6(1) 4-6 3-6 7-6(5) 7-6(4)

[11] D. Schwartzman b. R. Berankis 7-5 6-3 6-3

[15] G. Dimitrov b. S. Riffice 6-1 7-6(3) 6-3

Al. Popyrin vs R. Albot 6-3 6-7(3) 6-3 6-3

M. Giron b. [Q] A. Hoang 6-3 6-4 7-5

[24] D. Evans b. T. Monteiro 6-3 6-7(6) 6-4 6-1

P. Kohlschreiber b. [30] M. Cilic 6-7(4) 6-7 (3) 6-1 6-2 2-0 rit.

P. Andujar b. [Q] M. Kukushkin 3-6 4-6 6-4 6-4 6-2

D. Koepfer b. Q. Halys 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4

[2] D. Medvedev b. R. Gasquet 6-4 6-3 6-1