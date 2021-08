US Open, day-1: i risultati del tabellone di singolare femminile

[5] E. Svitolina b. [Q] R. Marino 6-3 6-2

[Q] R. Masarova b. A. Bogdan 6-7(9) 7-6(2) 7-6(9)

M. Vondrousova b. [Q] E. G. Ruse 7-5 6-0

[25] D. Kasatkina b. T. Pironkova 6-2 6-1

[19] E. Rybakina b. A. Sasnovich 6-2 6-4

C. Garcia b. [Q] H. Dart 6-7(5) 6-4 6-2

[LL] K. Kucova b. A. Li 7-5 6-1

[12] S. Halep b. C. Giorgi 6-4 7-6(3)

[15] A. Kerber b. D. Yastremska 3-6 6-4 7-6(3)

A. Kalinina b. [LL] M. Sherif 4-6 6-1 6-1

S. Stephens b. M. Keys 6-3 1-6 7-6(7)

[21] C. Gauff b. M. Linette 5-7 6-3 6-4

K. Kanepi b. [31] Y. Putintseva 2-6 7-6(0) 6-2

L. Fernandez b. [Q] A. Konjuh 7-6(3) 6-2

[Q] O. Danilovic b. [WC] A. Parks 6-4 6-0

[3] N. Osaka b. M. Bouzkova 6-4 6-1

[8] B. Krejcikova b. [Q] A. Sharma 6-0 6-4

C. McHale b. [WC] E. Navarro 6-1 7-6(4)

[LL] K. Rakhimova b. K. Mladenovic 2-6 6-2 6-3

[32] E. Alexandrova b. S. Errani 6-3 6-2

[18] V. Azarenka b. T. Martincova 6-4 6-0

J. Paolini b. [PR] Y. Shvedova 6-3 6-4

A. Petkovic b. I. C. Begu 6-2 7-6(4)

[9] G. Muguruza b. D. Vekic 7-6(4) 7-6(5)

[15] E. Mertens b. R. Peterson 3-6 7-6(5) 7-6(5)

[Q] V. Grammatikopoulou b. A. Blinkova 6-3 6-3

M. C. Osorio Serrano b. I. Jorovic 6-2 6-2

[20] O. Jabeur b. A. Cornet 7-5 7-5

[26] D. Collins b. C. Suarez Navarro 6-2 6-4

K. Juvan b. H. Watson 6-1 6-4

T. Zidansek b. B. Pera 7-5 6-4

[2] A. Sabalenka b. N. Stojanovic 6-4 6-7(2) 6-0