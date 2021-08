Sharypova racconta la fine del suo rapporto con Zverev: Ero nuda, mi prese a pugni

Prima d cominciare il racconto della seconda parte dell’intervista che Ben Rothenberg, giornalista statunitense, ha realizzato con Olga “Olya” Sharypova, ex fidanzata di Alexander “Sasha” Zverev, e pubblicata su state.com è bene precisare alcune cose.

L’intervista è stata effettuata in due momenti diversi, a distanza però ravvicinata, per richiesta di Sharypova che voleva prendere un po’ di tempo per raccontare gli episodi che la vedevano coinvolta a causa del forte trauma che questi avevano provocato in lei. Il fatto che Rothenberg abbia pubblicato ora la seconda parte è dovuto a tutta una serie di complicazioni professionali (di matrice legale) e personali (con un grave lutto in famiglia) che sono sopraggiunte e che ha spiegato in una ‘thread’ sul suo profilo Twitter. La storia di Sharypova, di fatto, torna in luce ora perché da ottobre 2020 a oggi ci sono stati problemi extra da risolvere.

Sharypova lo scorso ottobre aveva deciso di vuotare il sacco e raccontare prima sul suo profilo Instagram (ma senza fare il nome) poi al sito web russo Championat (facendo il nome di Zverev) la tossica relazione che stava vivendo con il recente vincitore della medaglia d’oro olimpica in singolare. Già prima che arrivasse alle vicende accadute in Asia nell’autunno 2019 c’erano parole pesanti, che la volevano pronta a togliersi la vita con una puntura di insulina dopo una nuova accesa discussione a Ginevra, nell’hotel ufficiale della Laver Cup, lui la colpì per la prima volta con un pugno. Tra l’altro, in questi 10 mesi trascorsi, se da un lato Zverev e il suo team di PR hanno sempre negato ogni accusa definendola semplicemente “falsa” e mai producendo alcuna versione dei fatti, hanno però confermato l’episodio della puntura di insulina per togliersi la vita in una diatriba nata con Rothenberg. Un comunicato apparso sul quotidiano tedesco ‘Bild’, infatti, puntava a smontare il fatto che Sharypova abbia passato i due-tre giorni successivi alla puntura nel letto, quasi immobile, dicendo che il 18 settembre lei si iniettò l’insulina e il 19 lei e Zverev apparivano assieme al Gala di presentazione dell’evento.

L’immobilismo dell’ATP rimarcato anche da Darren Cahill e Mary Carillo, non solo nei suoi confronti ma anche del tennista georgiano Nikoloz Basilashvili verso cui c’è un processo vero e propri in corso in patria per molestie nei confronti della ex moglie, ha dato modo alla vicenda di rimanere abbastanza tabù. Zverev ha potuto continuare a giocare e, malgrado le aggressioni raccontate avvenissero negli hotel ufficiali di US Open e Laver Cup (tornei sotto controllo di Slam e ATP), e soprattutto un ufficiale ATP sarebbe, secondo il racconto di Sharypova, intervenuto a Ginevra con del glucosio per annullare l’effetto dell’insulina salvandole, di fatto, la vita, non fu mosso un dito. Non esiste una vera policy contro le violenze domestiche e, come anche Roger Federer affermava in una delle ultime conferenze stampa, il fatto che i tennisti siano di fatto liberi professionisti e non dipendenti dell’ATP (partecipano a eventi ATP, ma di fatto non percepiscono stipendi da questo) ha reso probabilmente la situazione ancor più difficile da sbloccare. Di recente però, il 21 agosto, con un comunicato è stato annunciato che verranno rivalutate le regole come discusso anche dal consiglio dei giocatori. “Riconosciamo che dobbiamo fare di più” ha detto Massimo Calvelli, ATP chief executive. In buona sostanza, l’ATP sembra riconoscere il bisogno di implementare il proprio regolamento con una policy che vada a toccare anche gli abusi domestici.

L’INSULINA A SHANGHAI

Dopo Ginevra, dopo il pugno in faccia e il primo tentativo di togliersi la vita, Sharypova volò con Zverev in Asia. Fu il loro ultimo viaggio assieme. Lui, come già avvenuto in passato dopo forti litigate, aveva promesso che sarebbe cambiato, che la amava e che voleva dimostrarle quanto fosse intenzionato ad averla con sé. Lei, come già raccontava nella prima parte, era emotivamente in uno stato molto particolare: era pronta a perdonargli tutto, lo amava, voleva credere che ogni litigata e ogni momento così delicato potessero costruire e rinforzare il loro rapporto, anche ostinandosi a non riconoscere la pericolosità di quella escalation. Questo avviene in una relazione abusiva, ritrovandosi a essere come manipolati. A Shanghai Sharypova ritrovò anche la matrigna di Vasil Surduk, l’amico da cui si rifugiò a New York, dopo che Zverev le mise un cuscino in faccia e lanciò la sua valigia nel corridoio dell’hotel. La stessa matrigna (indicata sempre nei due articoli come Mrs. V, sulla volontà di lei di rimanere anonima) che poi la spinse a tornare assieme a Zverev dopo che lui si presentò a casa loro mostrando tutta la volontà di riaverla con lei.

Ci fu una prima discussione tra i due già a Pechino, ma Sharypova racconta che in quell’occasione trovò di fronte a sé uno Zverev più tranquillo. Questo le aveva fatto pensare di avere finalmente una persona matura e che, forse, lì poteva effettivamente sentirsi più al sicuro con lui. I problemi e lo stress accumulato nelle settimane precedenti, però, avevano creato un importante sfogo nella sua pelle. Quando si trovò a Shanghai con Mrs. V, Sharypova aprì un pacco regalo con della frutta da Phuket, in Thailandia, e la lasciò nella camera dell’hotel ufficiale del torneo Masters 1000 di Shanghai, il Kunlun Jing An, mentre si dirigeva al centro benessere. Quando, racconta, Zverev trovò la frutta cominciò a mandarle vari messaggi dove si mostrava infastidito, e le chiedeva dove fosse, perché era rientrato e lei non c’era, perché non la amasse più. Quando lei è rientrata nella stanza d’hotel, lui uscì subito dicendo: “Mi hai fatto aspettare, ora tu dovrai aspettare me”. Lei racconta: “Avevo capito che avremmo litigato di nuovo, sarebbe andata così, ancora una volta. Dopo le ultime vicende ero molto provata, non avrei sopportato di nuovo tutto quello. Ho chiesto aiuto, ho cercato che lui mi capisse, ma non ho ottenuto nulla. Ero in stanza, da sola, a quel punto volevo andarmene ma non avevo dove andare o cosa fare e, a causa del mio stress, non ho più pensato a nulla e l’ho rifatto”. Sharypova rivela che per la seconda volta si è iniettata dell’insulina, senza nessuno che potesse intervenire. Era stesa nel letto, con pochi segni di reattività quando lui tornò: “Aveva capito che qualcosa non andava perché ero troppo calma. Quando controllò i valori di zucchero ero a 30 milligrammi per decilitro un valore così basso da farmi veramente rischiare per la mia vita”.

Zverev, dice lei, le diede una barretta di zuccheri e lei (“troppo debole per resistere”) cominciò a riprendersi, e lui a rimproverarla: “Perché mi stai facendo questo? Lo capisci cosa mi hai fatto ora? Se tu muori nella mia stanza, io sono nei guai. È una responsabilità enorme per me. Tu hai detto che non vuoi vivere per colpa mia, perché lo hai fatto?”. Lei gli ha proposto di chiudere lì la loro relazione e che se ne sarebbe andata via, a Mosca. Lui, secondo la sua sua versione, rifiutò dicendo invece che gli stava solo rendendo difficile concentrarsi per la sua prossima partita. “Io ci vivo con questo!” disse lei, “capisco sia dura per te, ma puoi immaginare quanto sia peggio per me? Ho scritto a persone che non voglio più vivere, piango tutti i giorni, non ce la faccio più”. Quando la mattina del 10 ottobre 2019 lei si svegliò, era ancora svuotata da ogni emozione e lui ricominciò a ad accusarla e di essere lui stesso la vittima della situazione. Lui non la volle, quel giorno, nel box per la sua partita contro Andrey Rublev e quando lei annuì ripartì forte: “Se è così, fai i bagagli e vai a farti fo***re”. Lei urlò: “Ok! Me ne vado a Mosca. Tu tornerai e io sarò da un’altra parte!”.

L’AGGRESSIONE E I PUGNI

Mentre era a farsi una doccia, Zverev continuava a rimproverarla. Quando uscì e si stava mettendo un asciugamano, lui arrivò e le disse: “Fai i bagagli e vattene ora”. “Puoi aspettare qualche minuto? Sono nuda”. Sharypova, qui, racconta che il tedesco la attaccò in maniera violenta. Per la sua versione, lui la prese per la gola e la spinse forte contro il muro, cominciando a prenderla a pugni e colpendola ripetutamente in volto. Lei provò a difendersi, muovendo le braccia per parare i pugni. “Sono nuda” racconta, “sono una donna, non ho molta forza, e dopo la doccia non ho potuto nemmeno prendere i vestiti, non mi sentivo sicura per un secondo”. La ragazza ha poi detto di come lui l’abbia insultata ripetutamente, per dirle poi: “Spero tu muoia! Dovevi morire ieri, ma non nella mia stanza. Se vuoi morire dovevi prendere l’insulina e morire in strada perché non voglio problemi. Non voglio più avere nulla a che fare con te”. Lui la lasciò e chiamò qualcuno e lei, chiudendo a chiave la porta del bagno, sentì la voce di papà Zverev dirle che aveva tempo fino a sera per fare i bagagli e andarsene, che se non lo avesse fatto le avrebbe fatto causa perché aveva foto di lei che prendeva a pugni suo figlio: “Tu sei spazzatura, non ti vogliamo”. Lei, nuda, quando lui se ne andò si accasciò a terra e cominciò istericamente a ridere e piangere: “Avevo tutto il corpo che bruciava dal dolore”.

Non fu nel suo box per il match che giocò contro Andrey Rublev e come mostrano le immagini confrontate coi giorni precedenti sul collo del tedesco si vedono tre graffi, i resti della colluttazione avuta con la sua ragazza.

Alexander Zverev intervistato da Tennis TV il 9 ottobre 2019

Alexander Zverev intervistato da Tennis TV il 10 ottobre 2019

Altri segnali della loro colluttazione sono sulla chat WhatsApp di un’amica di Sharypova che, pur chiedendo di non essere citata, ha mostrato il momento della loro conversazione il 12 ottobre 2019

Immagine presa dall’articolo originale pubblicato su slate.com

“Che cosa sono quei lividi??” ha chiesto in risposta alle foto mandate da Sharypova. “Questo è Sasha”, ha risposto Sharypova. “Che cosa” e “ancora?”. “Lo stesso è accaduto a Ginevra”, ha risposto, “A Ginevra ha cominciato a prendermi a pugni in faccia”.

MRS. V LA PORTÒ VIA

Sharypova se ne è andata dall’hotel e ha contattato Mrs. V, unica persona a Shanghai che potesse in quel momento aiutarla. “La vidi che era tutta blu e verde, piangeva” racconta Mrs. V, “Non credevo si potesse arrivare a tanto e siccome lui continuava a parlare di lei e dire che la rivoleva, e non sapevo cosa fosse successo, non sapevo cosa fare. Ho pensato solo a tenerla al sicuro”. Quando Sharypova le disse dell’insulina, lei si arrabbiò: “Ma come puoi pensare così? Hai 20 anni, hai una famiglia che ti vuole bene!”. Quando poi Zverev cominciò a scriverle su WhatsApp per riavere la ragazza, lei disse che la criticò per l’insulina, e lui replicò: “Non è la prima volta”. Mrs. V impedì a Sharypova di tornare a Mosca, perché non la sentiva al sicuro. Prenotò una stanza allo stesso hotel, Kunlun Jing An, mentre il figlio continuava a frequentare il torneo: “Sono rimasta con Olya tutto il tempo, mai uscita dalla camera”. Il giorno della finale tra Zvevev e Daniil Medvedev, loro volarono a Phuket dove Sharypova si fermò per i successivi due mesi a casa di Mrs. V, che cacciò il marito dal suo letto per far dormire la ragazza con sé e non perderla di vista: “Mi sentivo responsabile perché sono stata io a spingerla a tornare con lui, a New York. Sono tornata qui per vedere un lieto fine e invece non ho avuto altra chance se non che portarla con me a Phuket”.

Non ci fu una rottura immediata, tra i due. Zverev continuò a cercarla, scrisse continuamente anche a Mrs. V, chiedendo che le cose tornassero ancora a posto. Malgrado un’altra donna arrivò nella sua vita (e nel suo player box), Brenda Patea, lui inizialmente negò con vigore ogni genere di legame e addirittura, nell’autunno del 2019, quando lui e Federer erano in tour nell’america latina lui videochiamò Sharypova per inginocchiarsi e chiederle di sposarlo. Mrs. V sembra confermare la circostanza, mostrando la chat di WhatsApp datata 21 novembre 2019 in cui Zverev scrive chiaramente: “Le ho chiesto di sposarmi […] ero inginocchiato, le ho detto che le avrei dato l’anello quando ci saremmo rivisti”. Sharypova ha poi accennato di aver sentito per l’ultima volta Zverev nel dicembre dello stesso anno.

LE DIFFICOLTÀ DEL CASO

Per lei, che si è da subito espressa non intenzionata direttamente a denunciare Zverev ma soprattutto a “vuotare il sacco” e dare un segnale forte anche a chi come lei ha vissuto una relazione così e non ha coraggio a parlare, le difficoltà di una causa legale sarebbero molteplici. Gli avvenimenti sono accaduti tra New York, Ginevra, Principato di Monaco e Shanghai, subiti da una donna russa: come scrive Rothenberg, pur decidendo di fare causa non è affatto chiaro come potrebbe muoversi. In questa storia, però, quello che ha smosso lo stagno e spinto l’ATP a provare a rivalutare la sua legge sarebbe il fatto che tra New York, Ginevra e Shanghai le violenze sarebbero avvenute negli alberghi ufficiali, dove l’ATP dunque può avere voce in capitolo se non altro come parte lesa, sia nell’eventualità che lei menta, sia che lui possa aver commesso i fatti raccontati nei dettagli e smentiti con un fragile “non è vero nulla”.