Wimbledon: Krejcikova, 15 vittorie di fila. Gauff contro Kerber agli ottavi, bene Muchova

Dopo Strasburgo, dopo Parigi, è la volta di Wimbledon.

Barbora Krejcikova, alla prima partecipazione in carriera allo Slam londinese si è spinta con grande tenacia fino al quarto turno, malgrado oggi abbia palesato qualche fastidio nella zona dell’addome.

Durissima la vittoria della ceca, impostasi 7-6(1) 3-6 7-5 contro Anastasija Sevastova, in una sfida che esaltava gli angoli e le variazioni di due giocatrici che trattano molto bene l’erba, questa erba che chiede traiettorie particolari e vuole massima dimestichezza col tocco. Sia lei, sia la lettone, a tecnica sono di altissimo livello, poi però subentrano le emozioni e le tensioni di una partita veramente provante.

C’erano errori e break, ma Krejcikova emergeva spesso come quella capace di controllare meglio la situazione. Sevastova soprattutto nel primo parziale deve rimpiangere il 5-3 non chiuso, e sul 6-5 ancora una volta ha servito per vincere il parziale, prima di crollare anche a causa di alcuni doppi falli di troppo. Nel secondo parziale la lettone ha approfittato del calo di Krejcikova per vincere abbastanza nettamente, ma nel terzo l’equilibrio è tornato importante e nel finale Sevastova non ha mai veramente trovato lo spunto per avere almeno palla break. Krejcikova ha salvato molto bene il proprio servizio sul 4-4 e sul 5-5, e sul 6-5 saliva 15-40, sfruttando il secondo match point dopo l’ennesima discesa a rete della sua partita. Al quarto turno avrà Ashleigh Barty o Katerina Siniakova, attese in campo nell’ultimo match di giornata sul campo centrale.

Ottavo di finale molto interessante invece quello tra Cori Gauff e Angelique Kerber. La statunitense ha confermato il risultato del 2019, quando fu la vera sorpresa del torneo, battendo oggi con un comodo 6-3 6-3 Kaja Juvan. Da numero 20 del seeding affronterà ora la numero 25, con la tedesca giunta all’ottava vittoria consecutiva dopo che la pioggia l’ha aiutata a resettare le idee visto che prima della sospensione era indietro 1-5 contro Aliaksandra Sasnovich e ha poi chiuso 2-6 6-0 6-1.

Gli altri due ottavi di finale già formati sono Karolina Muchova contro Paula Badosa e Emma Raducanu contro Ajla Tomljanovic. La ceca ha battuto 7-5 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova mentre la spagnola ha rimontato Magda Linette (5-7 6-3 6-4). La britannica ha battuto 6-3 7-5 Sorana Cirstea mentre l’australiana ha battuto Aljona Ostapenko 4-6 6-4 6-2.