Wimbledon, italiani: Berrettini al terzo turno, fuori Giorgi

TABELLONE MASCHILE

Va avanti senza alcun problema Matteo Berrettini, che ha conquistato il pass per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, come da pronostico.

Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen’s, ha battuto oggi, in tre set, col punteggio di 6-3 6-4 7-6 (4), il lucky loser olandese Van De Zandschulp, numero 139 del ranking internazionale.

TABELLONE FEMMINILE

Finisce al secdo turno il cammino di Camila Giorgi, sconfitta 6-3 5-7 6-3 contro Karolina Muchova sul campo 19 dell’All England Club. Un torneo di Wimbledon con forse qualche rimpianto, perché un’uscita al secondo turno con la settimana appena avuta a Eastbourne è un po’ una beffa, ma l’avversaria odierna era arrivata ai quarti di finale nel 2019 e ha una tecnica e una qualità di gioco generale che valgono probabilmente più della testa di serie numero 19.

Muchova ha vinto rimanendo soprattutto concentrata fino all’ultimo punto. Aveva la partita in mano fino alla seconda parte del secondo parziale, quando una caduta aveva fatto temere per un infortunio (lei che poi spesso ricade in problemi fisici) e ha perso un po’ di intensità in quella fase, con Giorgi che continuava il suo arrembaggio e si era creata una fase di incertezza in campo. Fino al 6-3 3-3 Muchova era quasi sempre in controllo, riuscendo a gestire i momenti altalenanti dell’avversaria e avendo cura dei propri turni di battuta. Il primo set lo aveva ottenuto capitalizzando lo scarso rendimento con la seconda dell’azzurra, che già sul 2-2 si era impegnata per non perdere il game ma sul 3-3 è capitolata, arrabbiandosi poi quando la ceca è andata sul 5-3 e mollando definitivamente il parziale.

Nel secondo il momento in cui Muchova è caduta sembrava far girare la situazione dalla sua parte, con un break per il 4-3 confermato e la chance di chiudere sul 5-4. Qui Muchova è caduta ancora, ma sulla palla break Giorgi ha spedito lunga la palla. Ha subito ripreso la testa e dal 6-5 15-40 ha messo insieme quattro punti di fila. La luce purtroppo si è subito spenta: sull’1-0 Muchova al terzo, Camila ha perso 5 punti di fila dal 40-0, uscendo di nuovo dalla partita. Solo sul 4-0 si è scossa accennando un recupero, ma l’avversaria ha fermato molto bene i suoi intenti sul 4-2 e sul 5-3, pur faticando, ha chiuso dopo sei match point cancellati.