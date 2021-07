Niente da fare per Lorenzo Sonego contro Roger Federer negli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club. Il piemontese, testa di serie numero 23 del torneo londinese, si è arreso in tre set contro lo svizzero, 6° favorito dei Championships: 7-5 6-4 6-2 il punteggio in poco più di due ore di gioco.