Wimbledon, day-4: i risultati del tabellone di singolare femminile

[1] A. Barty b. A. Blinkova 6-4 6-3

K. Siniakova b. [PR] C. Vandeweghe 4-6 6-2 6-2

A. Sevastova b. M. Kostyuk 1-6 6-4 6-3

[14] B. Krejcikova b. A. Petkovic 7-5 6-4

[12] V. Azarenka vs S. Cirstea

[WC] E. Raducanu vs M. Vondrousova

A. Ostapenko b. [31] D. Kasatkina 6-1 3-6 8-6

A. Tomljanovic vs A. Cornet

M. Linette b. [3] E. Svitolina 6-3 6-4

[31] P. Badosa b. Y. Putintseva 7-5 6-4

[19] K. Muchova b. C. Giorgi 6-3 5-7 6-3

[16] A. Pavlyuchenkova b. Kr. Pliskova 6-3 6-3

K. Juvan vs [Q] C. Burel

[20] C. Gauff b. [PR] E. Vesnina 6-4 6-3

[25] A. Kerber b. S. Sorribes Tormo 7-5 5-7 6-4

N. Hibino vs A. Sasnovich

S. Rogers b. [15] M. Sakkari 7-5 6-4