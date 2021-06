Wimbledon: tonfo Kvitova contro Stephens, avanti Sabalenka e Muguruza

S. Stephens b. [10] P. Kvitova 6-3 6-4

Il torneo di Wimbledon ha già perso la bi-campionessa Petra Kvitova. Una delle più apprezzate giocatrici dalle parti del Centre Court è stata sconfitta nettamente contro Sloane Stephens nel secondo match di giornata sul campo principale dell’All England Club.

Un match che la statunitense è sembrata gestire con grande bravura, neutralizzando quasi da subito le pericolose accelerazioni della ceca e comportandosi molto bene col polso mancino quando doveva rigiocare alcuni colpi col dritto incrociato dell’avversaria che provava ad aprirsi il campo verso il rovescio della ex numero 3 del mondo.

Un 6-3 6-4 marcato dalla enorme differenza in campo, con Kvitova ancora lontanissima dall’essere nella sua migliore versione possibile e su questo non può non ricadere lo sventurato avvenimento dello scorso Roland Garros quando è scivolata dopo la conferenza stampa di fine primo turno e si è malamente girata la caviglia. Non ha voluto entrare nei particolari qui con la stampa su come sia avvenuto l’episodio, ma se già prima di Parigi era una tennista alla ricerca di una condizione stabile ed abbastanza equilibrata nel suo gioco, quell’episodio ha finito per rovinarle di fatto tutto l’avvicinamento alla sua parte di stagione preferita.

La Kvitova odierna ha avuto poche fiammate, neutralizzata ogni volta dall’ottimo atteggiamento di Stephens. Era un primo turno cerchiato di rosso fin dal sorteggio, ci si poteva immaginare una giornata difficile, ma vedere questa Petra ha dato un po’ di malinconia. Questo è il suo campo, l’erba è la sua superficie, le soddisfazioni che questi prati le hanno dato sono incommensurabili, e oggi non riusciva a imporsi con alcuna parte del suo gioco. Ha avuto un iniziale break di vantaggio ma subito smarrito dopo alcuni colpi profondi della statunitense, ha avuto uno 0-40 sul 3-2 in suo favore nel secondo set, ma da lì ha mancato quattro palle break, giocando due brutte risposte dal 15-40 e venendo sopraffatta da due ottimi dritti dell’avversaria.

Il contrappasso è stato il break subito nel game subito dopo, che ha spalancato le porte della sconfitta.

Altri incontri

Inizia molto bene il cammino a Wimbledon per alcune delle protagoniste più attese. Garbine Muguruza ha sfoderato una grande prova per travolgere Fiona Ferro 6-0 6-1, con anche il piccolo rimpianto di non aver chiuso col servizio a disposizione sul 5-0 nel secondo set. Iga Swiatek ha raccolto la prima vittoria in carriera a Londra col 6-4 6-4 su Su Wei Hsieh, giocatrice tostissima da affrontare su erba ma che forse oggi non ha trovato il massimo dell’efficacia dai suoi slice e giochi di polso.

Avanza al secondo turno, in uno scenario abbastanza simile, anche Aryna Sabalenka. La bielorussa, per la prima volta testa di serie numero 2 a Wimbledon, ha dominato un set e mezzo contro Monica Niculescu a cui non riusciva di incartare l’avversaria col suo dritto, apparso forse troppo docile e preda delle accelerazioni che partivano dall’altra parte della rete. 6-1 6-4 il punteggio finale e Sabalenka che al secondo turno affronterà Katie Boulter, wild card locale.

(aggiornamenti a breve)